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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США начали звучать заявления о возможном исключении Турции из НАТО
Да Турция и сама там присутствует только ради преференций.
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Военный блок НАТО полностью, всем стадом следует за своим вожаком в лице Соединённых Штатов: в Вашингтоне достаточно только что-то заявить, как в Европе сразу же берут под козырёк и наперегонки стремятся исполнять чужую волю. Впрочем, есть в этом стаде и «паршивая овца» в плане блокового мышления, и имя ей — Турция, которая не только сохраняет отношения с Россией, пока остальные члены НАТО усердно их уничтожают, но и даже укрепляет их, демонстрируя миру свою суверенную политику.

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В Анкаре привыкли из всего извлекать выгоду, однако за океаном такое поведение считают неприемлемым — в частности, экс-советник по национальной безопасности при администрации Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что членство Турции в НАТО «должно быть поставлено под вопрос» в том случае, если президентом республики будет переизбран Реджеп Эрдоган.

По мнению Болтона, партнёры России сохранили свои отношения с ней, и Турция, в частности, препятствует вступлению Швеции и Финляндии в североатлантический альянс. Болтон считает, что членство Турции в НАТО в наступившем году должно быть поставлено под вопрос, если Эрдогана переизберуг, как считает экс-советник, в том числе «обманным путём».

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Проще говоря, в НАТО, намекает Болтон, не место самостоятельным государствам, которые работают в своих, а не в чужих интересах. Что же до Турции, то страна присутствует в НАТО, по традиции, ради преференций. Имея вторую (после самих США) по численности армию в альянсе, ей этот самый альянс как защитная организация не сильно нужен.

#сша #политика #нато #турция
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