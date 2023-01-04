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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту вышел на боевую службу
«Гиперзвука» в войсках становится всё больше.
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Пока что гиперзвуковое вооружение применялось в реальном вооружённом конфликте лишь в единичных случаях — и то, по всей видимости, в испытательных целях. Однако возможности данных систем поистине поражают: несясь на скоростях, превышающих скорость звука в 5—10 раз, эти ракеты являются неуязвимыми для систем противоракетной обороны и способны пробивать самые укреплённые подземные объекты. Россия в настоящий момент лидирует в данной области, имея на вооружении ракетные комплексы «Кинжал», «Циркон» и «Авангард».

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Ракеты «Циркон», в частности, относятся к категории ракет морского базирования, и сегодня их очередной носитель — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — вышел на боевую службу. Таким образом, фрегат пережил все предварительные этапы, и с сегодняшнего дня официально выполняет боевые задачи.

«Адмирал Горшков» относится к классу фрегатов проекта 22350, подразумевающих преимущественно ракетное вооружение. Основным оружием фрегатов данного типа являются крылатые ракеты «Калибр».

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Строительство фрегатов проекта 22350 началось в 2006 году, однако на сегодняшний день в строю находятся только два их представителя: герой данного материала, а также «Адмирал флота Катасонов». Ещё шесть фрегатов, согласно открытой информации, либо строятся, либо готовятся к спуску на воду или к началу заводских ходовых испытаний.

#оружие #гиперзвуковое оружие #флот #циркон #морской флот
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dagnoparte
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ахахаxа
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а полсотни стран на украинской территории в 3-ей мировой войне щас.Или ты не вкурсе происходящего просто тут
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An1
15:58
вы меня не убедили . проблемам носит массовый характер , от того что даже разъем не защелкивается до того, что вся нагрузка по массе ложится на одну дорожку 450 вт. так что купите карту с неё пылин...
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REY_B_
15:58
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dagnoparte
15:58
Та ты отсталый, тут диктатор зе на новый год рассказал всем, что даже банкой помидоров сбили дрон))))
Запустить "Герань-2" стоит $20 тыс, попытаться сбить - от $140 до $500 тысяч за пуск ракеты ПВО
grom9000
15:57
в РФ можно идти и будет валяться на помойке это гумно 4090 (я просто из будущего)
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FelsheR-BAN100550
15:57
Ахаха, а у тебя и компа поди нет с ципсошного строчишь?))
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Bernigan
15:56
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REY_B_
15:56
А где твоя Украина?
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FelsheR-BAN100550
15:56
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ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене
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