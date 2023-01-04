«Гиперзвука» в войсках становится всё больше.

Пока что гиперзвуковое вооружение применялось в реальном вооружённом конфликте лишь в единичных случаях — и то, по всей видимости, в испытательных целях. Однако возможности данных систем поистине поражают: несясь на скоростях, превышающих скорость звука в 5—10 раз, эти ракеты являются неуязвимыми для систем противоракетной обороны и способны пробивать самые укреплённые подземные объекты. Россия в настоящий момент лидирует в данной области, имея на вооружении ракетные комплексы «Кинжал», «Циркон» и «Авангард».

реклама

Ракеты «Циркон», в частности, относятся к категории ракет морского базирования, и сегодня их очередной носитель — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — вышел на боевую службу. Таким образом, фрегат пережил все предварительные этапы, и с сегодняшнего дня официально выполняет боевые задачи.

«Адмирал Горшков» относится к классу фрегатов проекта 22350, подразумевающих преимущественно ракетное вооружение. Основным оружием фрегатов данного типа являются крылатые ракеты «Калибр».

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Строительство фрегатов проекта 22350 началось в 2006 году, однако на сегодняшний день в строю находятся только два их представителя: герой данного материала, а также «Адмирал флота Катасонов». Ещё шесть фрегатов, согласно открытой информации, либо строятся, либо готовятся к спуску на воду или к началу заводских ходовых испытаний.