Пока что гиперзвуковое вооружение применялось в реальном вооружённом конфликте лишь в единичных случаях — и то, по всей видимости, в испытательных целях. Однако возможности данных систем поистине поражают: несясь на скоростях, превышающих скорость звука в 5—10 раз, эти ракеты являются неуязвимыми для систем противоракетной обороны и способны пробивать самые укреплённые подземные объекты. Россия в настоящий момент лидирует в данной области, имея на вооружении ракетные комплексы «Кинжал», «Циркон» и «Авангард».
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Ракеты «Циркон», в частности, относятся к категории ракет морского базирования, и сегодня их очередной носитель — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — вышел на боевую службу. Таким образом, фрегат пережил все предварительные этапы, и с сегодняшнего дня официально выполняет боевые задачи.
«Адмирал Горшков» относится к классу фрегатов проекта 22350, подразумевающих преимущественно ракетное вооружение. Основным оружием фрегатов данного типа являются крылатые ракеты «Калибр».
Строительство фрегатов проекта 22350 началось в 2006 году, однако на сегодняшний день в строю находятся только два их представителя: герой данного материала, а также «Адмирал флота Катасонов». Ещё шесть фрегатов, согласно открытой информации, либо строятся, либо готовятся к спуску на воду или к началу заводских ходовых испытаний.