Когда находишься в кольце «партнёров», необходимо действовать соответствующим образом.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Формально Россия и Япония так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. На практике это мало на что влияет, оставаясь лишь поводом для различных обсуждений, однако нынешняя политика японского руководства отнюдь не способствует решению данного вопроса, о чём заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. По словам дипломата, нынешние действия Японии, а именно — проведение учений с участием своих партнёров вблизи российских границ — свидетельствует о политике милитаризации страны.

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По словам Руденко, такое поведение Японии является угрозой безопасности России, и в случае продолжения подобных действий Москва будет вынуждена принять ответные меры, которые купируют военные угрозы со стороны Токио и союзников.

О каких ответных мерах идёт речь, Руденко не уточнил, но своими мыслями на этот счёт поделился председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, уточнивший, что Россия для блокирования военных угроз со стороны Японии может разместить оборонительные средства на прилегающих к Стране восходящего солнца территориях.

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Камнем преткновения в отношениях России и Японии формально является принадлежность южных Курильских островов. После того, как Япония в начале этого года заняла открыто антироссийскую позицию, руководство России назвало вопрос принадлежности южных Курил закрытым.