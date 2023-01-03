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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России заявили об ответе в случае нарастания военных угроз со стороны Японии
Когда находишься в кольце «партнёров», необходимо действовать соответствующим образом.
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Формально Россия и Япония так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. На практике это мало на что влияет, оставаясь лишь поводом для различных обсуждений, однако нынешняя политика японского руководства отнюдь не способствует решению данного вопроса, о чём заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. По словам дипломата, нынешние действия Японии, а именно — проведение учений с участием своих партнёров вблизи российских границ — свидетельствует о политике милитаризации страны.

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По словам Руденко, такое поведение Японии является угрозой безопасности России, и в случае продолжения подобных действий Москва будет вынуждена принять ответные меры, которые купируют военные угрозы со стороны Токио и союзников.

О каких ответных мерах идёт речь, Руденко не уточнил, но своими мыслями на этот счёт поделился председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, уточнивший, что Россия для блокирования военных угроз со стороны Японии может разместить оборонительные средства на прилегающих к Стране восходящего солнца территориях.

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Камнем преткновения в отношениях России и Японии формально является принадлежность южных Курильских островов. После того, как Япония в начале этого года заняла открыто антироссийскую позицию, руководство России назвало вопрос принадлежности южных Курил закрытым.

#россия #япония #политика #международные отношения
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Сейчас обсуждают

Андрей Филиппов
16:19
По подобным комментариям на клокерах можно перепись людей устраивать, которые очевидно бегают на каждую ярмарку бесплатные блины с лопаты есть. Ох как тут таких много.
Epic Games раздала в прошлом году игр на $2244 и останавливаться не собирается
warmuza
16:18
да кому нужен этот интел, когда есть амд
Intel представила мобильные процессоры - серию Core 13-го поколения
djon3volta
16:16
За 7К лучше взять топовый брэнд на 500 Гб и его под систему. А под помойку пойдёт что то среднее, и даже HDD.
ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука
RedStone
16:16
Что, опять сами себя обстреливали ? Методичку смени.
Глава управления разведки Украины: Бахмут как город больше не существует
Андрей Филиппов
16:15
В 2006 году
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
RedStone
16:15
Я надеюсь, что тебя, ципсовец, тоже убьют : ) в рамках денацификации
Глава управления разведки Украины: Бахмут как город больше не существует
Андрей Филиппов
16:14
Оригинальный, но игрой сложно назвать - слишком там мало привычного геймплея. Я бы это скорее визуальной новеллой обозвал. Но в такой год и это неплохо.
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
warmuza
16:14
сейчас придёт гром9000 и начнёт плакать, что из-за 12+4 розетки эти карты спалят целые мегаполисы и никто их не купит
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
jugador
16:14
На чём основаны такие умозаключения? Да, конвееров меньше, но и частота работы гораздо выше. +оптимизации самой архитектуры. Для примера 4080 при меньшем кол-ве конвееров чем у 3090 уделывает её в лёг...
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
RedStone
16:14
Так даже генштаб всу рисует какие-то оторванные от реальности цифры, но ты же это жрёшь и просишь ещё и ещё виртуальных побед. Нопомню, как командование бодро отчитывалось, что они держат Донецкий аэр...
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