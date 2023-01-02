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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В 2022 году «Газпром» поставил в страны «дальнего зарубежья» меньше четверти всего добытого газа
Остальное, стало быть, пришлось на саму Россию и «ближнее зарубежье».
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Словосочетание «природный газ» в этом году не было на слуху только у совсем ведущих отшельнический образ жизни людей вдали от цивилизации и источников информации. У одних стран по итогам произошедших событий газа больше не будет совсем, у других его станет в несколько раз меньше, а платить за него придётся в несколько раз больше, у третьих — прибавится. Всё это является следствием недальновидной политики руководств одних государств и прагматичной — других. Произошедшие в минувшем году перемены были отражены в опубликованной «Газпромом» статистике по итогам 2022 года.

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В частности, заявлено, что добыча газа в 2022 году составила 412,6 млрд кубометров. При этом в страны так называемого дальнего зарубежья было поставлено меньше четверти от добытого объёма — 100,9 миллиардов кубометров. Оставшиеся три четверти газа потребляются как внутри России (243 млрд кубометров), так и в странах «ближнего зарубежья» (68,7 млрд кубометров). Росту внутреннего потребления способствуют президентская, а также региональные программы газификации/догазификации страны.

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Как уточняют в «Газпроме», рынок газа меняется, и перспективы роста потребления голубого топлива в мире связаны с азиатским регионом, преимущественно — с Китаем. «Газпром» продолжает усиливать свои позиции на этом направлении, в частности, увеличивает пропускную способность газопровода «Сила Сибири».

#экономика #газпром #природный газ
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