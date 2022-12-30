В этом месяце курс национальной валюты проседал вплоть до 20 % по сравнению со своим стабилизировавшимся в районе 60 рублей за доллар показателем. Экономисты связывают происходящее с падением валютной выручки вследствие введённого «потолка» цен на российскую перевозимую морем нефть и последовавшей за этим действием контрмеры в виде запрета на поставки нефти в любые согласившиеся с «потолком» страны, а также с ростом экономической активности в целом и закупок импортных товаров в частности.
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Как бы то ни было, но рубль обвалился, а сейчас с ним происходит «болтанка» — когда курс изо дня в день меняется в ту или иную сторону. Сегодня, например, по итогам торгов на Мосбирже, курс составил 68,99 рублей за один доллар США, тогда как вчера в аналогичное время он составлял 71,4 рубля за доллар.
В любом случае, к курсу национальной валюты в настоящий момент есть вопросы у всех: и у экспортёров, и у импортёров, и в обозримой перспективе этот конфликт интересов урезонить не удастся, поскольку первым выгоден максимально слабый рубль, вторым — максимально сильный. И единственным логичным решением данной головоломки является установление курса в районе 50—55 рублей за доллар, который экономисты считают своеобразной золотой серединой, способной худо-бедно удовлетворить интересы «сторон».