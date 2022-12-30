С таким курсом жить недели полторы.

В этом месяце курс национальной валюты проседал вплоть до 20 % по сравнению со своим стабилизировавшимся в районе 60 рублей за доллар показателем. Экономисты связывают происходящее с падением валютной выручки вследствие введённого «потолка» цен на российскую перевозимую морем нефть и последовавшей за этим действием контрмеры в виде запрета на поставки нефти в любые согласившиеся с «потолком» страны, а также с ростом экономической активности в целом и закупок импортных товаров в частности.

реклама

Как бы то ни было, но рубль обвалился, а сейчас с ним происходит «болтанка» — когда курс изо дня в день меняется в ту или иную сторону. Сегодня, например, по итогам торгов на Мосбирже, курс составил 68,99 рублей за один доллар США, тогда как вчера в аналогичное время он составлял 71,4 рубля за доллар.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

В любом случае, к курсу национальной валюты в настоящий момент есть вопросы у всех: и у экспортёров, и у импортёров, и в обозримой перспективе этот конфликт интересов урезонить не удастся, поскольку первым выгоден максимально слабый рубль, вторым — максимально сильный. И единственным логичным решением данной головоломки является установление курса в районе 50—55 рублей за доллар, который экономисты считают своеобразной золотой серединой, способной худо-бедно удовлетворить интересы «сторон».