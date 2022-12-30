Российское подразделение BMW Group смогло наладить поставки оригинальных запчастей для своих автомобилей. Соответствующую информацию обнародовало издание «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу компании.
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В пресс-служ,е BMW Group дали понять, что на центральный склад российского подразделения уже осуществляются поставки тех запасных частей, по которым на сегодняшний день удалось восстановить логистические цепочки.
Также в компании добавили, что на все автомобили, которые выпущены для российского рынка, по-прежнему действует заводская гарантия. Дополнительно говорится о создании условий для выполнения всех гарантийных обязательств в достаточном (т.е. полном объёме), хотя некоторые запчасти пока что ограниченно доступны. Для этого пришлось прибегнуть к помощи партнёров из дилерской сети.
Напомним, из-за санкций производство автомобилей BMW в Калининграде было остановлено ещё в марте уходящего года. Тогда же были остановлены официальные поставки импортируемых машин.