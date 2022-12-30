Но перспективы туманные.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Российское подразделение BMW Group смогло наладить поставки оригинальных запчастей для своих автомобилей. Соответствующую информацию обнародовало издание «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

реклама

В пресс-служ,е BMW Group дали понять, что на центральный склад российского подразделения уже осуществляются поставки тех запасных частей, по которым на сегодняшний день удалось восстановить логистические цепочки.

Также в компании добавили, что на все автомобили, которые выпущены для российского рынка, по-прежнему действует заводская гарантия. Дополнительно говорится о создании условий для выполнения всех гарантийных обязательств в достаточном (т.е. полном объёме), хотя некоторые запчасти пока что ограниченно доступны. Для этого пришлось прибегнуть к помощи партнёров из дилерской сети.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Напомним, из-за санкций производство автомобилей BMW в Калининграде было остановлено ещё в марте уходящего года. Тогда же были остановлены официальные поставки импортируемых машин.