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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Союзмультфильм» готовит свой ответ «Гарри Поттеру», «Властелину колец» и кинофильмам вселенной Marvel
Планы масштабные.
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Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва заявила о том, что студия готовит «свой ответ» популярным зарубежным фантастическим фильмам. В данный момент кинокомпания ведёт работу над целым рядом проектов, но о степени их готовности он рассказывать ничего не стал.

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«У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми. Это наш ответ “Гарри Поттеру”, “Властелину колец”, Marvel и “Суперменам”», — заявила Юлиана Слащёва.

Также Слащёва уточнила, что «Союзмультфильм» занимается созданием мультфильмов по серии книг Юлии Ивановой «Тайны Чароводья», которые рассказывают о приключениях девочки-сироты в волшебном мире. Наконец, у киностудии в производстве находится фильм о «настоящем богатыре» — правда, мы пока не знаем, о каком герое идёт речь.

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«Союзмультфильм» озадачил себя созданием всех перечисленных проектов после поручения президента Российской Федерации Владимира Путина о популяризации российских исторических и фольклорных героев. Первые действенные меры должны быть предприняты к 15 мая 2023 года.

#кино
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