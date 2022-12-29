Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва заявила о том, что студия готовит «свой ответ» популярным зарубежным фантастическим фильмам. В данный момент кинокомпания ведёт работу над целым рядом проектов, но о степени их готовности он рассказывать ничего не стал.
реклама
«У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми. Это наш ответ “Гарри Поттеру”, “Властелину колец”, Marvel и “Суперменам”», — заявила Юлиана Слащёва.
Также Слащёва уточнила, что «Союзмультфильм» занимается созданием мультфильмов по серии книг Юлии Ивановой «Тайны Чароводья», которые рассказывают о приключениях девочки-сироты в волшебном мире. Наконец, у киностудии в производстве находится фильм о «настоящем богатыре» — правда, мы пока не знаем, о каком герое идёт речь.
«Союзмультфильм» озадачил себя созданием всех перечисленных проектов после поручения президента Российской Федерации Владимира Путина о популяризации российских исторических и фольклорных героев. Первые действенные меры должны быть предприняты к 15 мая 2023 года.