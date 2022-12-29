Союзное импортозамещение. Правда, пока на 30 % максимум, но уже что-то.

На прошлой неделе белорусское предприятие «Горизонт» объявило о начале серийного выпуска и продажи своих ноутбуков. Сперва на рынок поступят ноутбуки модели H-book MAK4, ну а затем список моделей будет увеличиваться. Безусловно, продавать ноутбуки «Горизонт» будет не только у себя на родине, но и у соседа по Союзному государству, о чём в эфире «Радио-Минск» сообщила зампредседателя Мингорисполкому Надежда Лазаревич.

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По словам Лазаревич, потребность в продукции такого рода и в Беларуси, и в России «колоссальная», при этом в России её попросту не производят. Также Лазаревич добавила, что в первой партии «Горизонтом» было произведено четыре тысячи ноутбуков, а в следующем году их общее производство собираются нарастить до четырёхсот тысяч экземпляров.

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Ноутбуки «Горизонт» снаряжаются процессорами Intel Core одиннадцатого поколения со всеми сопутствующими комплектующими. Уровень локализации производства к концу текущего года должны были нарастить со стартовых 12 % до 30 %, но на данный момент неизвестно, удалось ли добиться поставленной задачи. Полагаем, что если бы удалось, то об этом бы наверняка сообщили.