О том, что в России заканчиваются запасы высокоточного оружия, которым ВС РФ наносят удары по чувствительным целям оппонента, западные СМИ пишут чуть ли не с первых чисел марта этого года. Раз за разом эти домыслы опровергаются всё новыми массированными ударами по объектам военного управления, энергетики и связи, но раскрученный «нарратив» запущен в эфир, и просто так снять его с повестки нельзя, в результате чего мы постоянно наблюдаем материалы в духе «Вот сейчас точно-точно были израсходованы последние запасы».
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По всей видимости, пресс-службу Минобороны России утомили эти голословные заявления с необходимостью их комментировать в беседах с журналистами, и сегодня в ведомстве решили поставить в этом вопросе жирную точку, опубликовав постер с недвусмысленным комментарием.
Тем временем российский ВПК наращивает производство по всей номенклатуре, начиная от стрелкового оружия, заканчивая стратегическими бомбардировщиками и межконтинентальными баллистическими ракетами.