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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
На МКС начались испытания уникального композита с защитой от радиации
Предварительные исследования начались ещё в феврале текущего года.
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На российским сегменте Международной космической станции проводится научный эксперимент «Защитный композит» по испытанию полимерного композитного материала в качестве возможной защиты космонавтов от воздействия радиации.

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Здесь нужно дать небольшую справку. При создании корпусов пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций используется алюминий, который не способен защитить от нейтронного излучения. Последнее возникает при взаимодействии высокоэнергетических частиц с металлическими материалами космических аппаратов. Так вот, алюминий этот не просто не способен защитить от нейтронного излучения, но даже сам его генерирует.

Именно поэтому для успешного выполнения длительных космических полётов требуется высокоэффективная радиационная защита как для космонавтов, так и для бортовой электронной аппаратуры.

Специалисты Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова и Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разработали уникальный полимерный композит.

Ещё в феврале 2022 года грузовой корабль «Прогресс МС-19» доставил на МКС два образца научной аппаратуры, которые разместили возле иллюминатора в левой каюте космонавтов в российском служебном модуле «Звезда». В набор этой аппаратуры вошли цилиндрический контейнер из полимерного композита с детекторами для регистрации от радиационных поясов Земли и галактического космического излучения.

Первый контейнер с оборудованием был возвращён на Землю спустя полгода анализа данных на борту МКС, а другой планируют оставить в каюте станции ещё на год. В рамках наземных исследований учёные попытаются сделать вывод о перспективности применения полимерного композита. В будущем его планируют протестировать на внешней поверхности МКС.

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«Я занял (на станции) каюту Антона (Шкаплерова), где располагался интересный эксперимент с полимерным композитом, сделанным таким образом, чтобы задерживать радиацию… Данные после считывания датчиков показывают, что он (композит) действительно работает. Те детекторы, которые были расположены внутри этого полимерного композита, набрали меньше радиации», — так прокомментировал предварительные результаты исследования космонавт «Роскосмоса» Денис Матвеев в рамках Второго конгресса молодых учёных, который проходил 1-3 декабря текущего года.

#космос #наука #роскосмос #мкс
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