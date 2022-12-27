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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Калашников» в следующем году расширит выпуск новых образцов вооружений, в том числе тактических БПЛА
Концерн наращивает производство продукции по всей номенклатуре.
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Российская оборонная промышленность стремительно переходит на военные рельсы, учитывая как напряжённую обстановку в отношениях с НАТО, так и очевидно изменившееся отношение военно-политического руководства страны к специальной военной операции. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на отчёт конкретного оборонного предприятия — концерна «Калашников».

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Из публикации следует, что в этом году концерн в полном объёме выполнил гособоронзаказ и «достаточно серьёзно» наращивает производство по всей номенклатуре. В следующем году, кроме того, концерн собирается расширить выпуск новых образцов вооружений, среди которых тактические БПЛА и винтовки Чукавина.

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Что касается беспилотников, то концерн в следующем году не только увеличит выпуск уже серийно производящихся БПЛА, но также расширит их линейку. Президент «Калашникова» Алан Лушников заявил, что БПЛА зарекомендовали себя как принципиально важный вид вооружения, и им необходимо снабжать войска в должных объёмах.

#оружие
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