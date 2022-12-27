Концерн наращивает производство продукции по всей номенклатуре.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Российская оборонная промышленность стремительно переходит на военные рельсы, учитывая как напряжённую обстановку в отношениях с НАТО, так и очевидно изменившееся отношение военно-политического руководства страны к специальной военной операции. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на отчёт конкретного оборонного предприятия — концерна «Калашников».

реклама

Из публикации следует, что в этом году концерн в полном объёме выполнил гособоронзаказ и «достаточно серьёзно» наращивает производство по всей номенклатуре. В следующем году, кроме того, концерн собирается расширить выпуск новых образцов вооружений, среди которых тактические БПЛА и винтовки Чукавина.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 24 ядерный 13900K - смотри цену 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что касается беспилотников, то концерн в следующем году не только увеличит выпуск уже серийно производящихся БПЛА, но также расширит их линейку. Президент «Калашникова» Алан Лушников заявил, что БПЛА зарекомендовали себя как принципиально важный вид вооружения, и им необходимо снабжать войска в должных объёмах.