Как говорится, будем всё делать самостоятельно.

Как известно, вследствие так называемых санкций в России свою деятельность свернула Microsoft, а поставки вычислительной техники именитых брендов стали осуществляться посредством параллельного импорта. Два данных обстоятельства привели к тому, что по состоянию на конец ноября, по данным источников издания «Коммерсантъ», лишь 30 % всех новых ноутбуков в России имели предустановленную операционную систему семейства Windows.

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Для сравнения, в ноябре прошлого года эта доля составляла 55 %, а в феврале года текущего выросла до 60 %, после чего начала стремительно сокращаться. Эксперты полагали, что к концу 2022 года доля ноутбуков с предустановленной Windows в России сократится и вовсе до 20 % или даже до 10 %. Как бы то ни было, статистика за декабрь ещё не подоспела, но тенденция вполне предсказуемая.

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Стоит отметить, что большой проблемой данное обстоятельство точно не является: при необходимости пользователь всегда может установить Windows и без желания Microsoft или производителя ноутбука, да и сам такой ноутбук — без предустановленной проприетарной ОС — обычно стоит дешевле его аналога с заранее установленной системой. Всё остальное — дело техники или принципов, если они, конечно, есть.