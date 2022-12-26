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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Роскосмос рассматривает возможность продления участия в проекте МКС до 2028 года
Также ведётся подготовительная работа по РОСС.
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Роскосмос в данный момент рассматривает возможность продления участия в проекте МКС до 2028 года — об этом заявил директор государственной корпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв. Он также рассказал о проектировании Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

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Сергей Крикалёв дал понять, что НАСА предложило продлить программу МКС всем странам-партнёрам. Роскосмос определил техническую возможность продления полёта российского сегмента станции — соответствующие документы были направлены в правительство РФ на согласование.

Роскосмос собирается продлить программу МКС до 2028 года, после чего наблюдать за обстановкой и подвергнуть анализу техническую и программную целесообразность участия в проекте. Крикалёв также признался, что в Роскосмосе пока не обсуждали перспективы перекрёстных полётов с другими агентствами, не считая НАСА.

21 декабря глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что компания подала заявку на продолжение работы на МКС до 2028 года, в НАСА заявили о готовности совместного использования космической станции.

Что касается Российской орбитальной служебной станции, то структуры Роскосмоса выбрали траекторию её полёта. В госкомпании также оценили предварительную стоимость всего проекта, а в ближайшем будущем приступят к разработке рабочей конструкторской документации.

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РОСС проектируется как полностью автономный проект, никоим образом не зависящий от инфраструктуры МКС. Проектируемый для МКС российский модуль НЭМ (научно-энергетический модуль) должен стать частью российской станции: во второй половине 2023 года госкомпания завершит эскизный проект РОСС, который определит использование НЭМ.

#космос #роскосмос #мкс #росс
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