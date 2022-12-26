Расширение линейки, так сказать.

На прошлой неделе мы писали о том, что китайский лимузин Hongqi H9 получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и готовится к выходу на российский рынок. Есть все основания полагать, что китайский концерн FAW зайдёт в Россию со своим суббрендом.

реклама

В подтверждение этому появилась информация о второй модели Hongqi — кроссовере Hongqi HS5. Как и в случае с представительским седаном H9, производитель намерен поставлять в Россию автомобили напрямую из Китая.

Итак, в Китае Hongqi HS5 дебютировал ещё в 2019-м году, в его основу положена переднеприводная платформа, тогда как все версии H9 снабжены задним приводом. Длина авто — 4759 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1700 мм, колёсная база — 2870 мм. Автомобильные эксперты говорят, что по габаритам HS5 больше всего подходит к BMW X3.

Hongqi HS5 для российского рынка будет поставляться с бензиновым четырёхцилиндровым мотором объёмом 2.0 литра мощностью 218 л.с. с 340 Нм крутящего момента. Двигатель работает в связке с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, на российский рынок выйдет модель исключительно с полным приводом.

Китайская версия Hongqi HS5 снабжается комбинированной приборной панелью с тачскрином и мультимедиасистемой — по сути, это два 12,3-дюймовых дисплея. Также для автомобиля предусмотрен панорамный люк в крыше, подогрев всех сидений, камеры для кругового обзора и вентиляция передних сидений. Скорее всего, на аналогичный набор опций могут рассчитывать российские покупатели. Сюда же можно записать адаптивный круиз-контроль, систему удержания автомобиля в полосе движения и контроль «слепых» зон».

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Продажи кроссовера Hongqi HS5 в России должны начаться в 2023 году. Хочется верить, что производитель FAW объявит о выходе своего суббренда на новый рынок в официальном порядке.