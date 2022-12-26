Речь идёт о LADA e-Largus.

Электромобили становятся всё более привлекательной покупкой даже несмотря на то, что их владельцы освобождаются от транспортного налога далеко не во всех российских регионах, а соответствующую инфраструктуру ещё только предстоит развить. Смотреть в сторону «электричек» стали и в «АвтоВАЗе», презентовав сегодня электромобиль LADA e-Largus.

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С сегодняшнего дня электромобиль перешёл на цикл испытаний, опытное производство собираются начать на ижевском заводе в наступающем году, а серийное — в 2024-м. Как уточняет глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, e-Largus — это самый локализованный российский электромобиль: 50 % всех применяющихся в нём комплектующих произведены отечественными поставщиками.

LADA e-Largus будет оснащаться электродвигателем мощностью 150 л.с., который обеспечит машине вполне достойные динамические характеристики: разгоняться до 100 км/ч электромобиль будет за 10 секунд, а максимальная скорость составит 145 км/ч — с отсечкой. Общая грузоподъёмность — 430 кг. Запас хода на одной зарядке с водителем и полезной нагрузкой в 100 кг составит примерно 400 километров.

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По плану производителя, e-Largus станет самым доступным отечественным электромобилем. Хотя конкретных цен пока не называют. Выпускаться e-Largus будет в двух версиях — в пассажирской и в виде фургончика.