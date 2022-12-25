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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Глобальная экономика может уже через 5-10 лет столкнуться с дефицитом энергоресурсов и новым кризисом
Об этом рассказал Александр Новак, вице-премьер России.
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Глобальная экономика может уже через 5-10 лет столкнуться с дефицитом энергоресурсов и новым витком кризиса. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в беседе журналистами издания ТАСС, уточнив, что западные нефтегазовые компании сейчас выводят средства в виде дивидендов и не инвестируют.

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Александр Новак в качестве основной причины возможного энергетического кризиса называет отсутствие долгосрочной энергетической политики в странах Евросоюза. По его мнению, отказ западных нефтегазовых компаний инвестировать вкупе со стремлением выводить средства в виде дивидендов спровоцирует снижение объёмов инвестиций, в результате этого в ЕС станет не хватать энергоресурсов.

«Многие западные нефтегазовые компании уже с опаской смотрят на все эти процессы и вместо инвестиций выводят средства в виде дивидендов. В будущем это приведет к тому, что в результате снижения объемов инвестиций энергоресурсов в ЕС станет не хватать, мир столкнется с дефицитом и с новым витком кризиса», — сказал он.

Александр Новак также выразил уверенность, что кризисные явления больше всего затронут Европу. Он также убеждён, что западные страны при вводе очередных санкций и принятии мер по искусственному регулированию рынков руководствуются не экономическим здравым расчётом, а «лишь заигрывают со своими избирателями».

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«Они получают сиюминутные выгоды, но исключительно политические, не экономические. Если же говорить о долгосрочных перспективах, то такими решениями они провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе», — заключил Александр Новак. Полная версия интервью изданию ТАСС будет опубликована на сайте издания в понедельник, в 8:00 по московскому времени.

#экономика #ресурсы
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