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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Для уехавших из страны россиян готовят повышение налоговой ставки и отмену преференций
Соответствующую информацию обнародовал председатель Госдумы.
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Госдума (ГД) в данный момент работает над отменой всех преференций для покинувших страну россиян, а также введением для них повышенной ставки налогообложения. Соответствующую информацию опубликовали издание «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление председателя ГД Вячеслава Володина.

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Источник изображения: Михаил Метцель / ТАСС

Вячеслав Володин обратил внимание на тот факт, что покинувшие Россию граждане не только работают в российских компания удалённо, но также пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством РФ.

«Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких. Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удалёнке, но и пользуются всеми льготами, которые она им даёт в соответствии с законодательством нашей страны. Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — написал Вячеслав Володин у себя в Telegram.

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Напомним, ранее в Госдуме заявляли, что в России могут запретить договоры по удалённой работе для ряда специальностей. Так, сенатор Андрей Клишас говорил о подготовке законопроекта о полном запрете дистанционной работы из-за границы для госслужащих, работников транспорта и сферы информационной безопасности. В начале текущего месяца он даже давал понять, что в России могут ввести ограничения для граждан, кто живёт за границей, но работает на российские компании.

#госдума #законопроекты
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Игорь Кузуб
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Как будто что то неправильное, одобрямс
Для уехавших из страны россиян готовят повышение налоговой ставки и отмену преференций
A224
18:03
оттуда что ВЗЯЛ И СРАВНИЛ НА ОДИНАКОВОМ МОНИТОРЕ. я не слепой. вот иди и ты сравни сначала, а потом разговаривай. задолбало уже
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