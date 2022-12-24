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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«ВКонтакте» объявила об открытии в Санкт-Петербурге VK Store — магазина брендовой одежды
Там уже доступна обычная и AR-примерка.
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Команда социальной сети «ВКонтакте» объявила об открытии VK Store — первого «концептуального» магазина, который позиционируется как «место встречи», где каждый может познакомиться с брендом и «взять часть VK с собой». Расположен магазин в самом сердце Северной столицы — на первом этаже Дома Зингера, где расположена штаб-квартира «ВКонтакте».

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Первый VK Store, как заявляют его идейные вдохновители и составители, сочетает в себе стильный дизайн и AR-технологии взаимодействия с коллекциями одежды — всё это наполняет внутреннее пространство магазина.

На запуске магазина VK представила сразу три коллекции одежды и аксессуаров:

  • VK Basic — базовые футболки и худи с минималистичным дизайном, в основу которого легли фирменный глиф и цвета бренда.
  • VK Sticker — линейка с «культовыми персонажами» стикеров «ВКонтакте». Тут и Дигги, и Сеней, а ещё Спаркс, Дигги и Персик. Если вы знаете, конечно, о чём идёт речь. По задумке создателей, такая одежда должна отражать яркую индивидуальность её владельца и характер каждого маскота.
  • Limited — лимитированная зимняя капсула, представленная линейкой рюкзаков и сумок из металлизированной ткани. Она предназначается тем, кто любит экспериментировать и находиться в центре внимания.

Команда поддержки «ВКонтакте» также сообщила, что ожидает в будущем коллаборации с «известными инфлюенсерами», а ещё с художниками, модными дизайнерами и другими любителями продать простую вещь с каким-то лейблом втридорога. Что касается момента запуска VK Store, то сейчас лицами нового бренда стали Клава Кока, Валя Карнавал и Тимур Сорокин. Можете пока «погуглить» этих персонажей.

Наконец, настала пора вспомнить AR-технологии. В качестве альтернативы привычным примерочным VK Store предлагает опробовать новый формат на базе упомянутой технологии. Для примерки одежды достаточно одним прикосновением активировать специальный экран в магазине и выбрать нужную 3D-модель из множества предложений.

Инна Походня, вице-президент по маркетингу VK:

«Открытие VK Store — важный этап для VK. Мы создали пространство, которое отражает ДНК бренда и объединяет моду, комфорт и технологии. VK Store призван стать идеальным местом встречи и вдохновения для пользователей наших сервисов в офлайне. Надеемся, нам это удалось, и пользователям захочется возвращаться сюда снова и снова!»

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Мы уже давно вышли за рамки виртуального мира. Открытие VK Store стало для нас следующим шагом по укреплению связи пользователей с ценностями, внутренней культурой и технологиями нашей Команды, связи онлайна и офлайна. Теперь каждый может приобрести яркий стильный мерч с любимыми персонажами стикеров ВКонтакте в наших фирменных цветах и, конечно, интересно и весело провести время с друзьями в самом центре Петербурга. В основу нового проекта мы вкладываем стиль, технологичность, ориентацию на потребность в самовыражении и комфорт пользователей — всё то, что отражает нас и наши продукты. До встречи в VK Store в Доме Зингера!»

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Все коллекции уже доступны в VK Store, примерка в новом пространстве тоже уже работает.

#вконтакте #vk #vk store
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