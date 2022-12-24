Гай Ричи просил подождать недельку.

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ASUS 3050 все еще за 30 тр

Премьера шпионского экшена «Операция Фортуна: Искусство побеждать» от известного режиссёра Гая Ричи вновь задерживается для жителей из России. Компания Global Film, которая занимается официальной дистрибуцией фильма в российских кинотеатрах, сообщила о переносе выхода картина на неделю.

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Теперь вместо 5 января прокат фильма «Операция Фортуна: Искусство побеждать» должен стартовать только 12 января. Никаких дополнительных разъяснений по этому поводу опубликовано не было. Главным героем «Операции Фортуна» выступит хорошо знакомый нам Джейсон Стэйтем, которому в этот раз досталась роль элитного разведчика Орсона Форчуна. Он также носит гордое звание агента МИ-6, которого в какой-то момент нанимает международная служба разведки «Пять Глаз». Герой получил задание остановить продажу и распространение смертоносного оружия.

Даже такому легендарному герою мемов про мужские паблики «ВКонтакте» не справиться с этим заданием в одиночку, поэтому он заручается поддержкой лучших оперативников мира и одним известным киноактёром (его играет Джош Хартнетт). Лицедей-добродетель также предоставит всей группе убедительное прикрытие.

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Помимо Джейсона Стэйтема, в фильме также снимались Обри Плаза, Джош Хартнетт, Кэри Элвис, Хью Грант и английский грайм-исполнитель Bugzy Malone.