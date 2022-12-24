Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Вторая часть остросюжетного детектива «Достать ножи» вышла на Netflix с русскими субтитрами
Пусть теперь и без Аны де Армас, но рейтинг у картины впечатляет.
рекомендации
ASUS 3050 все еще за 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming

На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера второй части остросюжетного детективного фильма «Достать ножи», режиссёром которой стал Райан Джонсон. Главную роль в фильме вновь исполнил Дэниэл Крейг.

реклама

Сиквел получил подзаголовок «Стеклянная луковица», он рассказывает о новом деле Бенуа Блана, которого в этот раз пригласил миллиардер Майлз Браун. Герою Дэниэла Крейга предстоит разгадать сложное убийство на греческом острове, где технологический магнат закатил невероятную по масштабам вечеринку.

Помимо Дэниэла Крейга, в фильме также были задействованы актёры Эдвард Нортон, Жанель Монэ, Кэтри Хан, Кейт Хадсон, Дэйв Батиста и другие. Создатель картины признался, что её название было вдохновлено песней группы The Beatles — Glass Onion (оригинальное название фильма — Glass Onion: A Knives Out Mystery).

Для правки уточним, что мировая премьера картины «Достать ножи: Стеклянная луковица» состоялась 10 сентября 2022 года на 47-м Международном кинофестивале в Торонто. 23 ноября фильм вышел в ограниченный прокат и только вчера, 23 декабря, пополнил собой библиотеку сервиса Netflix. Для русскоязычной аудитории предусмотрены переведённые субтитры.

рекомендации
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
13600K очень дешево в Регарде

На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «Достать ножи: Стеклянная луковица» имеет рейтинг 94 % «свежести» на основе 312 отзывов. Агрегатор рецензий Metacritic, выставляющий оценки по среднему арифметическому взвешенному, присвоил фильму 81 балл из 100 возможных на основе 60 отзывов.

#кино
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видео: трейлер биографического фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы
Видео: возвращение Алисы Селезнёвой в тизер-трейлере фильма «Сто лет тому вперёд»
Видео: трейлер научно-фантастического боевика «Чон-И» про киборга-миротворца от режиссёра «Поезда в Пусан»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему системы ЗРК Patriot, поставляемые США Украине, неэффективны против российских ракет
33
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
77
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Декабрь)
10
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
57
10 лучших утилит для настройки и тестирования видеокарт
5
Су-35 должен победить китайские J-10 и JF-17 в битве за Иран
6
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
103
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
5
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
156
Краткий обзор фильмов, которые посмотрел за последние 3 месяца
21

Сейчас обсуждают

Мажор
13:59
Головоломки Я люблю, прошёл все части куба, портала, центр Европы
Решение головоломок — в свежем геймплейном видео Amnesia The Bunker
Вам не убить Шешу!
13:58
Зрелище исключительно мерзкое. Но! Поющая мумия долиной не по своему желанию несёт патриотическую белиберду. Теперь 5-6 фраз бреда о «величии» и «войне» - это обязательно условие , которое ставится вс...
«Ростелеком» планирует заменить Jira, Trello и Confluence своей большой программной платформой «Яга» стоимостью 1 млрд руб.
Руслан Глинник
13:58
Я так понимаю будут играть до тех пор пока не выиграет Франция ?
В Китае за один день Сovid-19 подтвердили у 37 млн жителей
Вежливый N-A-S_A-M-S
13:58
После вчерашнего прилета утром колонны оккуупантов покинули поселки Урзуф и Бабах-Тарама. Частично отправились в сторону Мариуполя, частично оттянулись подальше от линии потенциального поражения в рай...
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Яяяяяяяя Бббббб
13:57
П%:?н чмо и 314дорас
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Вам не убить Шешу!
13:57
пока есть поддержка Запада, нет а вот рабсия уже обречена особенно с такими диванными вояками вроде тебя
«Ростелеком» планирует заменить Jira, Trello и Confluence своей большой программной платформой «Яга» стоимостью 1 млрд руб.
Вам не убить Шешу!
13:57
как ты с дивана уничтожать собрался
«Ростелеком» планирует заменить Jira, Trello и Confluence своей большой программной платформой «Яга» стоимостью 1 млрд руб.
Spаmbоmbеr4
13:57
Много кадров с "Ланцетированием" (ударами ББП "Ланцет-3М" изд.53), хотя многое уже здесь было. А также есть и удары ЛМУР "Префикс" Изд.305, она же теперь Х-39 (кстати, что тоже намекает не некое сродс...
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Яяяяяяяя Бббббб
13:56
всем пацанам, не продажным 6лядям мой рахмат и привет. Я вашу поддержку вижу. И будьте уверены,я за вас, а не подшконочных 6лядей кре%:левских
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Вам не убить Шешу!
13:56
почему про 8 лет бомбаса начали говорить активно лишь после 24 февраля, до этого пофиг было?
«Ростелеком» планирует заменить Jira, Trello и Confluence своей большой программной платформой «Яга» стоимостью 1 млрд руб.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем