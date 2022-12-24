Пусть теперь и без Аны де Армас, но рейтинг у картины впечатляет.

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На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера второй части остросюжетного детективного фильма «Достать ножи», режиссёром которой стал Райан Джонсон. Главную роль в фильме вновь исполнил Дэниэл Крейг.

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Сиквел получил подзаголовок «Стеклянная луковица», он рассказывает о новом деле Бенуа Блана, которого в этот раз пригласил миллиардер Майлз Браун. Герою Дэниэла Крейга предстоит разгадать сложное убийство на греческом острове, где технологический магнат закатил невероятную по масштабам вечеринку.

Помимо Дэниэла Крейга, в фильме также были задействованы актёры Эдвард Нортон, Жанель Монэ, Кэтри Хан, Кейт Хадсон, Дэйв Батиста и другие. Создатель картины признался, что её название было вдохновлено песней группы The Beatles — Glass Onion (оригинальное название фильма — Glass Onion: A Knives Out Mystery).

Для правки уточним, что мировая премьера картины «Достать ножи: Стеклянная луковица» состоялась 10 сентября 2022 года на 47-м Международном кинофестивале в Торонто. 23 ноября фильм вышел в ограниченный прокат и только вчера, 23 декабря, пополнил собой библиотеку сервиса Netflix. Для русскоязычной аудитории предусмотрены переведённые субтитры.

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На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «Достать ножи: Стеклянная луковица» имеет рейтинг 94 % «свежести» на основе 312 отзывов. Агрегатор рецензий Metacritic, выставляющий оценки по среднему арифметическому взвешенному, присвоил фильму 81 балл из 100 возможных на основе 60 отзывов.