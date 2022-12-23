Отношение к этому у потенциальных зрителей крайне негативное.

В своё время в «Союзмультфильме» решили, что снимать новые мультики на старые мотивы — очень верная и безусловно выигрышная идея. Зрители с мнением студии в корне не согласны, и ремейк того же мультсериала «Ну, погоди!» был встречен настоящим шквалом негативных комментариев. Казалось, что в «Союзмультфильме» учли критику, но сегодня председатель совета директоров студии Юлиана Слащева в интервью «Ведомостям» заявила, что текущий год изменил отношение публики к идеям перезапусков и ремейков.

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По словам Слащевой, сейчас на уровне государства и аудитории имеется большая потребность в знакомых героях, а сама «золотая коллекция» приносит студии половину её доходов, поэтому в «Союзмультфильме» уже размышляют на тему реализации соответствующих идей.

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Сейчас, как уточнила Слащева, студия уже работает над пилотным выпуском мультсериала про Чебурашку. Новый мультсериал будет создан с помощью 3D-анимации. В настоящее время в «Союзмультфильме» с надеждой смотрят на грядущую премьеру семейного фильма «Чебурашка», прокат которого в кинотеатрах начнётся с первого января.