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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-генерал НАТО призвал передать Украине оружие для нанесения ударов вглубь российской территории
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Не секрет, что поставки западного оружия Украине регламентируются максимально возможной дальностью их действия: в Штатах опасаются, что Киев способен на безрассудный шаг, который раскрутит маховик эскалации до неуправляемых значений, и удобная прокси-война перестанет быть таковой. Тем временем, пока в Пентагоне сидят рассудительные люди, отдельные экс-генералы, слова которых больше не могут иметь никаких политических последствий, призывают страны НАТО передать Украине оружие, с помощью которого она сможет наносить удары вглубь российской территории.

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В частности, бывший командующий европейской армии НАТО Филип Бридлав заявил, что «сложно вести войну, когда противник имеет укрытие на своей территории». По словам Бридлава, поставки оружия Украине должны быть пересмотрены, и в них должны быть включены средства нанесения «более глубоких ударов по агрессору».

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Стоит отметить, что «мечты» Бридлава вполне могут стать явью. Как мы помним, первоначально военная поддержка Украины со стороны коллективного Запада ограничивалась лишь лёгкими вооружениями по типу гранатомётов NLAW и ПЗРК Stinger, затем, по мере уничтожения доставшегося Украине в наследство от СССР тяжёлого вооружения, с Запада стали эшелонами свозить его замену, причём нередко качественно превосходящую утраченные в боях аналоги.

#военная техника
2
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ахахаxа
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