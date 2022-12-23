Не секрет, что поставки западного оружия Украине регламентируются максимально возможной дальностью их действия: в Штатах опасаются, что Киев способен на безрассудный шаг, который раскрутит маховик эскалации до неуправляемых значений, и удобная прокси-война перестанет быть таковой. Тем временем, пока в Пентагоне сидят рассудительные люди, отдельные экс-генералы, слова которых больше не могут иметь никаких политических последствий, призывают страны НАТО передать Украине оружие, с помощью которого она сможет наносить удары вглубь российской территории.
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В частности, бывший командующий европейской армии НАТО Филип Бридлав заявил, что «сложно вести войну, когда противник имеет укрытие на своей территории». По словам Бридлава, поставки оружия Украине должны быть пересмотрены, и в них должны быть включены средства нанесения «более глубоких ударов по агрессору».
Стоит отметить, что «мечты» Бридлава вполне могут стать явью. Как мы помним, первоначально военная поддержка Украины со стороны коллективного Запада ограничивалась лишь лёгкими вооружениями по типу гранатомётов NLAW и ПЗРК Stinger, затем, по мере уничтожения доставшегося Украине в наследство от СССР тяжёлого вооружения, с Запада стали эшелонами свозить его замену, причём нередко качественно превосходящую утраченные в боях аналоги.