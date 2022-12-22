Именитый режиссёр из Южной Кореи, господин Ён Сан Хо, которого мы знаем по фильму «Поезд в Пусан», при поддержке стриминговой платформы Netflix готовится к премьере научно-фантастического боевика «Чон-И».
реклама
Действие нового фильма разворачивается на Земле XXII века, где поверхность планеты стала непригодной для проживания из-за изменений климата. По здешнему сюжету, выжившие были вынуждены перебраться в подземные убежища, в которых мирная жизнь продлилась не очень долго.
Гражданская война станет главной темой для антуража «Чон-И», а остановить все кровопролитные распри поручено роботу JUNG_E. Искусственная сущность оснащена клоном мозга героического солдата, а разработкой ИИ для него занимался инженер, для которого упомянутый выше солдат является матерью.
Главные роли в боевика «Чон-И» исполнят актёры Кан Су Ён, Ким Хён Джу и Рю Гён Су. Премьеры картины намечена на 20 января 2023 года — разумеется, на стриминговой площадке Netflix.