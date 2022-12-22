«Свой» выбор страна сделала.

На протяжении многих лет страны ЕС делали бравурные заявления о шествии «зелёных» технологий в энергетике. Рассуждать на тему «нулевого углеродного следа» было удобно в спокойные времена, но когда эти времена закончились и уже никогда не вернутся, дела начали расходиться со словами. В частности, как сообщает издание Bloomberg, немецкие энергетические предприятия увеличили объём сжигаемого угля, считающегося самым «грязным» видом ископаемого топлива, в целях выработки электроэнергии на 13 % по сравнению с прошлым годом.

реклама

Как уточняют журналисты Bloomberg, Германия сжигает уголь с самой высокой скоростью за последние как минимум шесть лет. Кроме того, Германия войдёт в небольшой перечень государств, которые нарастят импорт угля в следующем году. Таким образом, пишут журналисты, немецкие энергокомпании пытаются скомпенсировать утрату российского природного газа и усилить свою энергетическую безопасность.

При этом, что удивительно, немецкие политики продолжают продавливать инициативу по ускорению отказа от использования угля: полностью отказаться от этого вида топлива хотят к 2030 году. Учитывая, что на сегодняшний день более трети всего электричества в Германии производится на тепловых электростанциях, топливом в которых служит именно уголь, данные планы выглядят фантастическими.

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 3070 за 49 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде

В общем, то, о чём немцев предупреждали ещё 15 лет назад, сбылось с устрашающей точностью: без суверенной внутренней и внешней политики энергетическая безопасность страны невозможна. А никакой суверенной политики в Германии, по многим причинам, часть из которых лежит (вернее, стоит — сапогами, колёсами и гусеницами) на поверхности, нет и быть не может.