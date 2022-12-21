Сумма очередного транша — $1 млрд + $850 млн.

Слухи о том, что США поставят Украине свои зенитные ракетные комплексы Patriot, дабы хоть как-то обезопасить критически важные объекты от российских ракетных ударов, гуляли по различным новостным изданиям уже несколько недель. Сегодня в этом вопросе была поставлена точка: как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, система Patriot входят в состав очередного пакета так называемой военной помощи Украине.

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Военная помощь на миллиард долларов будет выделена по линии Госдепа, а ещё на 850 миллионов долларов — по линии американского Министерства обороны. Итого — $1,85 млрд.

Что же до непосредственно списка поставляемых Украине вооружений, то он обширен: украинские вооружённые силы получат одну батарею ЗРК Patriot, неназванное количество боеприпасов к РСЗО HIMARS, сотни управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, десятки тысяч артиллерийских снарядов калибров 152 мм и 122 мм, сто тысяч 125-миллиметровых танковых снарядов, 120 автомобилей HMMWV («Хамви»), а также неназванные количества экипировки, снаряжения и систем связи.

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Возвращаясь к теме ЗРК Patriot, стоит отметить, что в понятие «одна батарея» входит целый комплекс работающих как единое целое систем, в который, в зависимости от комплектации, включены четыре или восемь пусковых установок. Какая модификация данной системы ПВО будет поставлена на Украину, не уточняется.