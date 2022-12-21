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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Видео: возвращение Алисы Селезнёвой в тизер-трейлере фильма «Сто лет тому вперёд»
Кто играет Алису — пока секрет.
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Компания «Централ Партнершип» представила тизер-трейлер фильма «Сто лет тому вперёд», который является «экранизацией вселенной» известнейшего писателя-фантаста Кира Булычёва. Кажется, речь идёт о пересказе «Приключений Алисы», но только при достаточно вольном обращении с первоисточником.

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Главными героями нового фильма станут два подростка. Коля Герасимов, живущий в современной Москве, который «любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями». А еще Алиса Селезнёва из далёкого будущего — девушка изучает инопланетных животных, боевые искусства и историю галактики.

У Селезнёвой здесь предыстория более глубокая, ведь героиня увлеклась историей из-за личной трагедии. В далёком прошлом состоялась битва между землянами и космическими пиратами, в которой погибла мать главной героини. Истории Коли и Алисы в какой-то момент сходятся в одной точке, когда поверженное в прошлом зло возвращается в галактику, перемешав миры. Подросткам нужно будет позаботиться не только о своём будущем, но и судьбе всего мира.

Режиссёром фильма «Стол лет тому вперёд» стал Александр Андрющенко, который в ответе за первые две части «Ёлок». Колю Герасимова играет актёр Марк Эйдельштейн, а исполнительницу роли Алисы Селезнёвой создатели картины пока не называют. В представленном тизер-трейлере это тоже, разумеется, скрывается. Зато родителей героини сыграют Виктория Исакова и Константин Хабенский.

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Премьера фильма должна состояться в конце 2023 года.

#кино
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