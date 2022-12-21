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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Официальный курс доллара пробил 70 рублей — впервые с начала мая
Экономисты, финансисты и аналитики продолжают спорить на эту тему.
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С начала декабря российская валюта начала стремительно проседать по отношению к иностранным валютам после рекордного укрепления в течение весны, лета и осени. Официальный курс на завтрашний день установлен Центральным Банком в размере 70,53 рублей за один доллар и 75,09 рублей за один евро.

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Экономисты всех мастей, как оно постоянно бывает, сейчас спорят, в чём дело, долго ли это будет продолжаться, до каких пределов, и отскочит ли российская валюта обратно. На то есть несколько мнений. Как считают эксперты, рубль ослаб в результате снижения торгового баланса вследствие введённого ЕС и G7 эмбарго на российскую нефть в начале декабря. Кроме того, в России начал восстанавливаться уровень потребления, наладились поставки по параллельному импорту, что вызывает повышенный спрос на резервные валюты: всё это в совокупности и ослабило валюту национальную.

Как считают аналитики, в конце декабря и в первой половине января рубль отыграет свои позиции и стабилизируется в районе 64 рублей за доллар. Этому поспособствует выплата экспортёрами дивидендов и уплата налогов, что вызовет спрос уже на рубли, тем самым повысив их стоимость.

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В целом дилемма того, каким должен быть курс рубля, является практически неразрешимой. Для экспортёров выгоднее слабая национальная валюта, позволяющая получить больше рублей за ту же валютную выручку. Для импортёров выгодна сильная национальная валюта. Проще говоря, в данном вопросе необходимо соблюдать баланс интересов, чем ЦБ, по-видимому, и занимается.

#финансы #экономика
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