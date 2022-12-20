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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Первая в России фабрика 3D-печати открылась в московском технопарке «Строгино»
Доступна печать образцов самых разных форм и размеров.
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В Москве в технопарке «Строгино» открылась умная фабрика по производству изделий с применением аддитивных технологий. Всего на этом небольшом предприятии находится более 200 инновационных 3D-принтеров.

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«На ней задействовано больше 200 самых современных 3D-принтеров. Их мощности хватает не только для изготовления пробных партий изделий, но и для серийного производства. На замену импортным аналогам там уже делают корпуса для электроники и другие комплектующие», — рассказала об умной фабрике заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В мэрии уточнили, что теперь технопарк сможет быстро изготавливать партии деталей, необходимых в пищевой и лёгкой промышленности. А ещё в медицине и фармацевтике, автомобилестроении, строительстве, ювелирном деле, энергетике и даже аэрокосмической индустрии.

Ещё в официальном сообщении от мэрии указывается, что принтеры работают на базе инновационных аддитивных технологий. На самом деле речь идёт о привычном методе 3D-печати: объёмное изделие слой за слоем печатают на основе данных виртуальной модели. Фабрика позволяет выпускать образцы самых разных размеров и форм.

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Напомним также, что в мае текущего года специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработали первый в России 3D-принтер для печати в условиях невесомости. А в июне один из таких принтеров был отправлен на МКС — с его помощью космонавты делают детали для оборудования.

#3d печать #отечественное производство
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