Издание Bloomberg сообщило о том, что по соглашению с компанией SpaceX на Украину поставят ещё более десяти тысяч терминалов спутникового интернета Starlink, в настоящее время являющегося одним из основных средств коммуникации на линии боевого соприкосновения, а также выступающего в качестве резервного способа доступа в Интернет. О достижении соответствующего соглашения сообщил министр Украины по вопросам цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
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Необходимое количество терминалов Starlink поставят в страну в течение ближайших месяцев. По словам Фёдорова, глава SpaceX Илон Маск оперативно реагирует на проблемы и осуществляет всю посильную помощь.
Как уточняет Фёдоров, доступ к спутниковому интернету Starlink особенно актуален в периоды блэкаутов, вызванных российскими ракетными ударами по объектам критической инфраструктуры.
С февраля этого года Украина, по информации Фёдорова, получила около 22 тысяч терминалов Starlink. Что же до дополнительных десяти тысяч терминалов, то, поясняет министр, оплачивать «банкет» согласились несколько стран Евросоюза. Называть эти страны поимённо Фёдоров не стал.
Между тем в России был представлен комплекс радиоэлектронной борьбы «Борщевик», предназначенный в том числе для выявления терминалов Starlink и их последующего вывода из строя. Комплекс сравнительно компактный, может устанавливаться на мобильное шасси и колесить по линии фронта, определяя терминалы спутникового интернета от SpaceX на расстоянии до 10 километров с точностью до 60 метров.