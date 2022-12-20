Кулак в железной перчатке с шипами сжимается всё сильнее.

В начале специальной военной операции многие обыватели и примкнувшие к ним эксперты заявляли, что в упор не видят присутствия современных российских образцов вооружений. Поначалу, если не считать ударного вертолёта Ка-52, это действительно выглядело именно так, и с точки зрения военной логики задача заключалась в том, чтобы отделаться небольшими затратами и не допустить попадания суперсовременных образцов вооружений в руки противника, откуда они сразу же поедут на исследование на «хирургический стол» к американским оружейникам. Несколько месяцев назад подход к СВО изменился, и в зону боевых действий стало поступать наиболее современное российское вооружение и техника.

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В частности, в этом месяце в Сети стала появляться информация о том, что в зону СВО поступила крупная партия современных танков Т-90М «Прорыв», представляющих собой глубокую модернизацию основного российского боевого танка. Сегодня Минобороны России подтвердило данную информацию, заявив, что экипажи Т-90М «Прорыв» центрального военного округа уже находятся в зоне СВО и занимаются там боевой подготовкой, отрабатывая «стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка различных позиций».

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Касательно количества поступивших на фронт Т-90М «Прорыв» информация, естественно, не разглашается. Всего, если верить открытым источникам, в России к началу текущего года было выпущено около сотни «Прорывов». Учитывая, что сейчас российские оборонные заводы переведены на военные рельсы и трудятся на полную мощность, можно предположить, что данная цифра за год значительно увеличилась.