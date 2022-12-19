Речь идёт о классических ЗМЗ 523 и 524.

Компания «Соллерс» сообщила о возобновлении производства классической линейки моторов ЗМЗ 520-й серии с первого полугодия 2023 года. Год назад данные силовые установки были сняты с производства, но ситуация на отечественном автомобильном рынке продиктовала свои условия.

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Устаревшие моторы ЗМЗ 523 и 524 были разработаны ещё в 1960-х годах, агрегатами из новых партий будут оснащаться как новые автобусы, так и старые, требующие замены. Об этом сообщили в самой пресс-службе компании «Соллерс».

Здесь важно дать уточняющую справку: двигатели 520-й серии использовались в коммерческой технике и автобусах ПАЗ, но в конце 2021-го года их сняли с конвейера Заволжского моторного завода (Заволжский филиал ООО УАЗ).

Моторы ЗМЗ 520-й серии — это классические «атмосферники» V8 объёмом 4,7 литра. Мощность варьировалась от 124 до 138 лошадиных сил в зависимости от используемого топлива (бензин и биотопливо соответственно). Моторы ЗМЗ 523 и 524 находились на конвейере с 1963-го по 2021-й годы, за это время их было выпущено 6 531 101 шт.

«В настоящее время на рынке вновь возник спрос на нашу линейку двигателей V8 – как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей», – признался директор Заволжского филиала ООО «УАЗ» Ильнур Сахабиев. Он также подчеркнул, в РФ наметилась «чёткая потребность» в восьмицилиндровых моторах ЗМЗ на ближайшие несколько лет.

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Некоторые журналисты успели предположить, что «возрождёнными» классическими моторами будут снова оснащаться автобусы ПАЗ и ряд грузовых автомобилей марки ГАЗ.