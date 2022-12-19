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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Москве заработал крупный завод по производству кузовных деталей автомобилей
Он должен стать «основой для возрождения российского автопрома».
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В Москве заработало новое предприятие компании «Альфа Автоматив Техноложис» — речь идёт о производстве кузовных деталей для автомобилей. Присутствовавший на церемонии открытия мэр Сергей Собянин заявил, что этот завод является «основой для возрождения российского автопрома».

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При обсуждении открытия такого крупного предприятия не лишним будет обнародовать цифры по его возможностям. Так, «Москва 24» сообщает, что на площадке ежегодно может производиться до 12 миллионов компонентов, которых хватит для комплектации свыше 250 тысяч отечественных легковых автомобилей.

Сам завод начали строить летом 2018-го года в районе Бирюлево Западное, он занимает 36,6 тысяч квадратных метров площади на земельном участке площадью 3,25 Га. Уже в 2019 году предприятие получило статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП), благодаря этому инвестор смог получить льготы по аренде земельного участка и скидку по налогам на прибыль.

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Ещё из важных цифр: завод в текущем своём состоянии оснащён 112 единицами промышленного оборудования, которые позволит выпускать свыше 150 видов штампованных деталей с использованием исключительного российского сырья. Речь в первую очередь идёт о кузовных деталях, открытое производство которых на базе нового предприятия «Альфа Автоматив Техноложис» создало более 200 рабочих мест.

#автомобили
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