Поскольку с поставками газа в Европу в обозримой перспективе можно попрощаться вследствие сразу нескольких причин, среди которых невозможность осуществления дипломатии с европейскими лидерами на равных условиях, а также физическое уничтожение газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в результате того, о чём все знают, но в чём боятся признаться даже самим себе, поставки перенаправляются в Азию, а конкретно — в Китай. Экономика Поднебесной способна переварить практически любой объём вливаемых в неё энергоносителей, поэтому смена направления поставок выглядит логичным шагом. И вот, сегодня «Газпром» в очередной раз сообщил об обновлении рекорда по поставкам газа по газопроводу «Сила Сибири».
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На выходных, как пишут в пресс-службе «Газпрома», превышение предусмотренных договором суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» составило 16,6 %. Предыдущий рекорд — 16,5 % — был установлен 14 декабря, а 10 декабря рекорд составлял 16,4 %. По всей видимости, «Газпром» решил называть рекордами каждое превышение поставок на одну десятую процента. Что, конечно, выглядит больше комично, чем как бы то ни было ещё.
На сегодняшний день «Сила Сибири» работает чуть больше, чем в половину мощности: на следующий год поставки газа в Китай по данному газопроводу должны составить 22 миллиарда кубометров. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров газа «Сила Сибири» достигнет только через пять лет. Важно также помнить, что через «Силу Сибири» поставляется лишь 1/7 от того объёма газа, что ранее поставлялся в Европу.