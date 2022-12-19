Рекорды обновляются по два раза в неделю.

Поскольку с поставками газа в Европу в обозримой перспективе можно попрощаться вследствие сразу нескольких причин, среди которых невозможность осуществления дипломатии с европейскими лидерами на равных условиях, а также физическое уничтожение газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в результате того, о чём все знают, но в чём боятся признаться даже самим себе, поставки перенаправляются в Азию, а конкретно — в Китай. Экономика Поднебесной способна переварить практически любой объём вливаемых в неё энергоносителей, поэтому смена направления поставок выглядит логичным шагом. И вот, сегодня «Газпром» в очередной раз сообщил об обновлении рекорда по поставкам газа по газопроводу «Сила Сибири».

реклама

На выходных, как пишут в пресс-службе «Газпрома», превышение предусмотренных договором суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» составило 16,6 %. Предыдущий рекорд — 16,5 % — был установлен 14 декабря, а 10 декабря рекорд составлял 16,4 %. По всей видимости, «Газпром» решил называть рекордами каждое превышение поставок на одну десятую процента. Что, конечно, выглядит больше комично, чем как бы то ни было ещё.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

На сегодняшний день «Сила Сибири» работает чуть больше, чем в половину мощности: на следующий год поставки газа в Китай по данному газопроводу должны составить 22 миллиарда кубометров. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров газа «Сила Сибири» достигнет только через пять лет. Важно также помнить, что через «Силу Сибири» поставляется лишь 1/7 от того объёма газа, что ранее поставлялся в Европу.