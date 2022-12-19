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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Газпром» обновил рекорд по поставкам газа в Китай по «Силе Сибири»
Рекорды обновляются по два раза в неделю.
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Поскольку с поставками газа в Европу в обозримой перспективе можно попрощаться вследствие сразу нескольких причин, среди которых невозможность осуществления дипломатии с европейскими лидерами на равных условиях, а также физическое уничтожение газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в результате того, о чём все знают, но в чём боятся признаться даже самим себе, поставки перенаправляются в Азию, а конкретно — в Китай. Экономика Поднебесной способна переварить практически любой объём вливаемых в неё энергоносителей, поэтому смена направления поставок выглядит логичным шагом. И вот, сегодня «Газпром» в очередной раз сообщил об обновлении рекорда по поставкам газа по газопроводу «Сила Сибири».

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На выходных, как пишут в пресс-службе «Газпрома», превышение предусмотренных договором суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» составило 16,6 %. Предыдущий рекорд — 16,5 % — был установлен 14 декабря, а 10 декабря рекорд составлял 16,4 %. По всей видимости, «Газпром» решил называть рекордами каждое превышение поставок на одну десятую процента. Что, конечно, выглядит больше комично, чем как бы то ни было ещё.

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На сегодняшний день «Сила Сибири» работает чуть больше, чем в половину мощности: на следующий год поставки газа в Китай по данному газопроводу должны составить 22 миллиарда кубометров. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров газа «Сила Сибири» достигнет только через пять лет. Важно также помнить, что через «Силу Сибири» поставляется лишь 1/7 от того объёма газа, что ранее поставлялся в Европу.

#финансы #китай #россия #экономика #газпром #природный газ
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