Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Курс доллара подпрыгнул выше 66 рублей, мнения экономистов и аналитиков на этот счёт разделились
Курс евро тем временем пробил 70,6 рублей.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

С весны этого года рубль стремительно укреплялся, пока летом не укрепился до рекордного за семь лет уровня — 51 рубля за доллар. Казалось, что перед нами новая реальность, в которой российская валюта скоро обретёт ту ценность, которую должна иметь, исходя из анализа экономистами стоимости товаров и услуг, исходя из так называемого паритета покупательной способности. Но не тут-то было: вскоре рубль ослабел и начал ползти к 60 рублям за доллар, а на фоне введения последних пакетов санкций и вовсе попёр к семидесяти — на завтрашний день ЦБ РФ установил официальный курс в 66,35 руб. за доллар и 70,62 руб. за евро.

реклама

Экономисты считают, что, скорее всего, возвращения к отметке в 60 рублей за доллар и ниже больше не будет, а в среднесрочной перспективе курс установится на отметке в 70 рублей за доллар. Связано это, как считают эксперты, с постепенным улучшением импортных потоков, в результате которых торговый баланс выправляется, повышая спрос на валюту. Также, естественно, экономисты связывают ослабление рубля с дешевеющей нефтью.

Стоит отметить, что экономисты экономистам рознь: другие аналитики убеждены, что введённое странами Запада эмбарго на российскую нефть в перспективе неизбежно приведёт к повышению стоимости чёрного золота в целом, и рубль должен отыграть свои позиции. Кроме того, важно помнить, что Россия и страны Азии и «глобального юга» сейчас активно переходят на взаиморасчёты в национальных валютах, в том числе при оплате поставок энергоносителей, а государства-члены БРИКС создают собственную резервную валюту.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Основная идея всех этих действий заключается в том, чтобы сломить роль доллара как основной резервной валюты, по итогам чего вечнозелёные президенты утратят свою ценность и перестанут рассматриваться как эквивалент стоимости всего на свете.

#финансы #экономика #рубль #доллар #деньги
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Аналитики Bernstein призывают делать ставку на акции AMD, NVIDIA и Qualcomm
Россия построит в Венесуэле наземную станцию спутниковой навигации ГЛОНАСС
«Ростех» заявил о росте производства разведывательных БПЛА и ракетных комплексов «Искандер»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
144
Поставки Patriot Украине могут свидетельствовать о скором окончании СВО
108
ТОП-5 причин покупать компьютерные комплектующие и цифровую технику в магазине Регард
22
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
77
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 1
19
Цены на комплектующие растут вслед за долларом — спешим собрать оптимальный игровой ПК
4
О самых неоптимизированных играх на ПК
29
Турция представила бортовой компьютер для своего истребителя 5-го поколения
6
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
104
Почему конфликт, возникший между Россией и Украиной — это закономерный исторический процесс
98

Сейчас обсуждают

Александр Каширин
17:49
Смысл под 2023 на ам4 менять Копить на ам5 над
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
Кружит голову Василек
17:49
Каждый год журнал The Economist, принадлежащий семье Ротшильдов (главным банкирам британской финансовой системы), издаёт номер, где на обложке помещаются в некотором смысле прогнозы на будущий год... ...
Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
Егор Парфенов
17:49
Есть разные ревизии 1600, первые на зен, последние на зен+
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
Дункан Стэндиш
17:47
Думаете как с братьями Вачовски... в 99 они ими ещё были, а сейчас не всё так однозначно ))) Ну там вроде написано "часть первая", будем надеяться что автор ещё чего напишет. Душевная статейка получил...
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
-=metallist=-
17:47
https://cont.ws/uploads/pic/2022/12/5ZWgVMgnZ_8.jpg
Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
Алексей Власов
17:47
По моему в статье говорится что это не глушит терминалы старлинка а просто обнаруживает его... Так что бредовая машина, улучшаейтк радиус обнаружения терминалов и защиту борщевика надо или улучшать ил...
Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
Spambomber_16
17:47
А-а, понятно, у вас там, в 404-не чуть не каждый второй уже страдает синдромом галантерейщика. Забавные вы зверюшки, однако. З.Ы. Ципа! Уши береги!
Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
Screamshow
17:46
Соболезную твоим познаниям, начиная с выставленных галочек в аиде, заканчивая пониманием, что tdp на куллерах что-то значит
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
LastAtlant
17:46
так никогда не следует бежать за первыми партиями нового продукта, лучше подождать пока "болячки" всплывут и уже от этого плясать.
AMD объяснила, почему у некоторых AMD Radeon RX 7900 XTX сильно колеблются тактовые частоты
Алексей Власов
17:44
Даа уж извините новость так себе потому что в статье говориться о дистанции обнаружения 10км это вообще как насколько глубоко в оборону ВСУ иди по сути как близко к линии соприкосновения надо подогнат...
Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем