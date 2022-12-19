Курс евро тем временем пробил 70,6 рублей.

С весны этого года рубль стремительно укреплялся, пока летом не укрепился до рекордного за семь лет уровня — 51 рубля за доллар. Казалось, что перед нами новая реальность, в которой российская валюта скоро обретёт ту ценность, которую должна иметь, исходя из анализа экономистами стоимости товаров и услуг, исходя из так называемого паритета покупательной способности. Но не тут-то было: вскоре рубль ослабел и начал ползти к 60 рублям за доллар, а на фоне введения последних пакетов санкций и вовсе попёр к семидесяти — на завтрашний день ЦБ РФ установил официальный курс в 66,35 руб. за доллар и 70,62 руб. за евро.

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Экономисты считают, что, скорее всего, возвращения к отметке в 60 рублей за доллар и ниже больше не будет, а в среднесрочной перспективе курс установится на отметке в 70 рублей за доллар. Связано это, как считают эксперты, с постепенным улучшением импортных потоков, в результате которых торговый баланс выправляется, повышая спрос на валюту. Также, естественно, экономисты связывают ослабление рубля с дешевеющей нефтью.

Стоит отметить, что экономисты экономистам рознь: другие аналитики убеждены, что введённое странами Запада эмбарго на российскую нефть в перспективе неизбежно приведёт к повышению стоимости чёрного золота в целом, и рубль должен отыграть свои позиции. Кроме того, важно помнить, что Россия и страны Азии и «глобального юга» сейчас активно переходят на взаиморасчёты в национальных валютах, в том числе при оплате поставок энергоносителей, а государства-члены БРИКС создают собственную резервную валюту.

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Основная идея всех этих действий заключается в том, чтобы сломить роль доллара как основной резервной валюты, по итогам чего вечнозелёные президенты утратят свою ценность и перестанут рассматриваться как эквивалент стоимости всего на свете.