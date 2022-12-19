Компания Universal опубликовала первый трейлер фильма «Оппенгеймер», режиссёром которого является Кристофер Нолан. Главную роль в грядущей картине исполнит актёр Киллиан Мёрфи —он сыграет физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, создателя ядерной бомбы.
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Сценарий фильма «Оппенгеймер» основывается на книге «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера», написанной Каем Бёрдом и Мартином Шервином. Данное произведение получило Пулитцеровскую премию в категории «Биография или автобиография».
Нолан и его команда описывают своё новое произведение как масштабный триллер, который «погрузит зрителей в головокружительный парадокс загадочного человека, рискнувшего разрушить мир во имя его спасения».
Премьера картины состоится 21 июля 2023 года. Помимо Киллиана Мёрфи, в «Оппенгеймере» также снялись Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни мл., Гари Олдман, Мэтт Дэймон, Кеннет Брана и Джош Хартнетт.