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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Папа Римский назвал «мировой войной» конфликт на Украине
И толика истины в его словах, определённо, есть.
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Папа Римский Франциск последнее время зачастил с весьма однобокими комментариями касательно вооружённого конфликта на территории Украины. Сегодня он также решил не оставаться безучастным и заявил, что боевые действия на Украине являются «мировой войной», которая не закончится в обозримой перспективе.

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По мнению понтифика, в конфликт вовлечено слишком много сторон с различными интересами. Очевидно, глава католической церкви имеет в виду тот факт, что украинские вооружённые силы сейчас практически полностью снабжаются и финансируются из-за рубежа, а именно — Соединёнными Штатами и Великобританией, и в меньшей степени Францией, Германией, Италией и другими членами НАТО.

Дальше Папа Римский начал говорить загадками, которые, впрочем, нетрудно разгадать: по словам понтифика, сейчас очень многое поставлено на карту данного конфликта, при этом военный конфликт, считает Папа, возникает как следствие ослабевания империи и возможности продажи, использования и тестирования оружия.

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Как утверждает понтифик, в Ватикане делают всё возможное, чтобы урегулировать конфликт и восстановить мир, но стороны «не слушают».

#россия #украина #политика
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