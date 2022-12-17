Давняя история, вы знаете.

Компания Warner Bros. выпустила первый тизер не совсем обычного фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом на главных ролях. По сюжету, куклу изгоняют из прекрасной страны «Барбилэнд» за нестандартную внешность.

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Сюжет тут действительно забавный. Героиня Марго Робби вынуждена покинуть идеальных кукол, после чего она оказывается в реальном мире, где внешний вид человека играет не такую уж важную роль.

Компанию героине составит Райан Гослинг, которому, конечно же, досталась роль Кена. Но он такой не единственный — ещё двух Кенов сыграют Шути Гатва и Симу Лю. А ещё нескольких кукол Барби будут играть Исса Рэй и Хари Неф.

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Фильм «Барби» должен выйти в прокат 21 июля 2023 года. Режиссёром картины является Грета Гервиг, которую до настоящего момента два раза номинировали на «Оскар» (за «Леди Берт» и «Маленькие женщины»).