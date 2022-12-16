Ни для кого сейчас не является секретом тот факт, что значительная часть западных производителей программного обеспечения, в том числе даже Microsoft, приостановили свою деятельность в России либо же полностью ушли с российского рынка, не считаясь ни с его размерами и со своими обязательствами перед клиентами. Как результат, приобретение лицензионных версий данного ПО стало нереализуемой задачей. Тем временем, закон, по которому юридические лица обязаны применять исключительно лицензионный «софт», почему-то продолжает действовать. О необходимости как-то ослабить эти ограничения и наказания говорится уже с весны этого года, но воз и ныне там; сегодня же специалисты Института развития предпринимательства и экономики решили вновь попытать удачу.
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Представители Института обратились в Минцифры с инициативой об отмене наказания или о введении моратория на его применение в случае использования нелицензионного программного обеспечения. По словам специалистов, переход на отечественные программные аналоги займёт время, причём немалое, и последнее, что нужно делать в сложившейся ситуации — это преследовать компании по закону за нарушения, в которых они не виноваты.
Как утверждают эксперты Института, 70 % российского бизнеса столкнулись с трудностями из-за сложившейся на рынке ПО ситуации, при этом у 23 % работников после ухода иностранных производителей «софта» возникли критические сложности при осуществлении их деятельности.
Почему эти конторы ранее не обеспокоились импортозамещением в деле программного обеспечения, сейчас вопрос хоть и важный, но отнюдь не первоочередной: люди столкнулись с проблемами, и им нужно помочь в их преодолении, а не тиранить за ситуацию, в которой их вина полностью отсутствует.