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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России могут ввести мораторий на наказание за использование нелицензионного ПО
Разговоры об этом ведутся уже чуть ли не весь год.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Ни для кого сейчас не является секретом тот факт, что значительная часть западных производителей программного обеспечения, в том числе даже Microsoft, приостановили свою деятельность в России либо же полностью ушли с российского рынка, не считаясь ни с его размерами и со своими обязательствами перед клиентами. Как результат, приобретение лицензионных версий данного ПО стало нереализуемой задачей. Тем временем, закон, по которому юридические лица обязаны применять исключительно лицензионный «софт», почему-то продолжает действовать. О необходимости как-то ослабить эти ограничения и наказания говорится уже с весны этого года, но воз и ныне там; сегодня же специалисты Института развития предпринимательства и экономики решили вновь попытать удачу.

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Представители Института обратились в Минцифры с инициативой об отмене наказания или о введении моратория на его применение в случае использования нелицензионного программного обеспечения. По словам специалистов, переход на отечественные программные аналоги займёт время, причём немалое, и последнее, что нужно делать в сложившейся ситуации — это преследовать компании по закону за нарушения, в которых они не виноваты.

Как утверждают эксперты Института, 70 % российского бизнеса столкнулись с трудностями из-за сложившейся на рынке ПО ситуации, при этом у 23 % работников после ухода иностранных производителей «софта» возникли критические сложности при осуществлении их деятельности.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Почему эти конторы ранее не обеспокоились импортозамещением в деле программного обеспечения, сейчас вопрос хоть и важный, но отнюдь не первоочередной: люди столкнулись с проблемами, и им нужно помочь в их преодолении, а не тиранить за ситуацию, в которой их вина полностью отсутствует.

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Сейчас обсуждают

m2896
15:21
Наказывать или не наказывать за использование ПО без лицензии - это компетенция корпораций, производящих ПО, а не государственной власти. Государство осуществляет лишь общее нормативное регулирование ...
В России могут ввести мораторий на наказание за использование нелицензионного ПО
Артём Николаев
15:19
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