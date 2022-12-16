Разговоры об этом ведутся уже чуть ли не весь год.

Ни для кого сейчас не является секретом тот факт, что значительная часть западных производителей программного обеспечения, в том числе даже Microsoft, приостановили свою деятельность в России либо же полностью ушли с российского рынка, не считаясь ни с его размерами и со своими обязательствами перед клиентами. Как результат, приобретение лицензионных версий данного ПО стало нереализуемой задачей. Тем временем, закон, по которому юридические лица обязаны применять исключительно лицензионный «софт», почему-то продолжает действовать. О необходимости как-то ослабить эти ограничения и наказания говорится уже с весны этого года, но воз и ныне там; сегодня же специалисты Института развития предпринимательства и экономики решили вновь попытать удачу.

реклама

Представители Института обратились в Минцифры с инициативой об отмене наказания или о введении моратория на его применение в случае использования нелицензионного программного обеспечения. По словам специалистов, переход на отечественные программные аналоги займёт время, причём немалое, и последнее, что нужно делать в сложившейся ситуации — это преследовать компании по закону за нарушения, в которых они не виноваты.

Как утверждают эксперты Института, 70 % российского бизнеса столкнулись с трудностями из-за сложившейся на рынке ПО ситуации, при этом у 23 % работников после ухода иностранных производителей «софта» возникли критические сложности при осуществлении их деятельности.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Почему эти конторы ранее не обеспокоились импортозамещением в деле программного обеспечения, сейчас вопрос хоть и важный, но отнюдь не первоочередной: люди столкнулись с проблемами, и им нужно помочь в их преодолении, а не тиранить за ситуацию, в которой их вина полностью отсутствует.