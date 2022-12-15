Некоторое время назад Папа Римский Франциск позволил себе некоторые заявления в отношении отдельных народов России, которые мы повторять в данном материале не будем, ибо они ни в какие ворота не лезут, особенно когда речь идёт о главе целой конфессии. В российском Министерстве иностранных дел данные заявления были прокомментированы максимально жёстким образом, и вот, сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Святой Престол направил Москве по дипломатическим каналам официальное заявление.
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Из заявления следует, что Ватикан приносит извинения российской стороне за высказывания понтифика: в Святом Престоле с уважением относятся ко всем народам России, их вере, культуре и достоинству.
Как уточнила Захарова, в МИД данный инцидент считают исчерпанным, и рассчитывают на продолжение «конструктивного взаимодействия» с Ватиканом. Кроме того, такое действие ватиканских дипломатов демонстрирует, что в Святом Престоле сохранили способность вести диалог и слушать своих партнёров.