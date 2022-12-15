Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ватикан принёс извинения России за сомнительные высказывания Папы Римского
МИД назвал инцидент исчерпанным.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Некоторое время назад Папа Римский Франциск позволил себе некоторые заявления в отношении отдельных народов России, которые мы повторять в данном материале не будем, ибо они ни в какие ворота не лезут, особенно когда речь идёт о главе целой конфессии. В российском Министерстве иностранных дел данные заявления были прокомментированы максимально жёстким образом, и вот, сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Святой Престол направил Москве по дипломатическим каналам официальное заявление.

реклама

Из заявления следует, что Ватикан приносит извинения российской стороне за высказывания понтифика: в Святом Престоле с уважением относятся ко всем народам России, их вере, культуре и достоинству.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Как уточнила Захарова, в МИД данный инцидент считают исчерпанным, и рассчитывают на продолжение «конструктивного взаимодействия» с Ватиканом. Кроме того, такое действие ватиканских дипломатов демонстрирует, что в Святом Престоле сохранили способность вести диалог и слушать своих партнёров.

#россия #политика #дипломатия #ватикан
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Товарооборот в рублях между Россией и Ираном превысил 40 %
В США вновь звучат голоса в поддержку исключения России из Совета Безопасности ООН
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
514
Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
48
Фантастические перекупы на Авито
22
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
248
Как я освободил более 400 ГБ места на диске обработав видео используя StaxRip
45
Как правильно обслуживать видеокарту на примере Palit RTX 3060 StormX после майнера. Часть 1
35
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
85
В США испытали гиперзвуковую ракету, стоит ли России опасаться и поставят ли ее на Украину
32
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
6
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
124

Сейчас обсуждают

3000kyky Sakh
14:40
Просто автор не учитывает тот момент, что Россия в ООН на птичьих правах с молчаливого согласия международного сообщества. И хоть исключать ее из ООН никто несобирается, но на право там находиться, не...
В США вновь звучат голоса в поддержку исключения России из Совета Безопасности ООН
Шеша жив!
14:39
нет лучше влагалища, чем очко товарища это про вашу сладкую парочку
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Антон Васильев
14:39
Иди ты лесом, бесполезное, я для страны своей много чего сделал и ещё сделаю, а ты кислород только переводишь.
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Кружит голову Ландыш
14:37
Шешун вот чё тупишь то. Начни с красивой барышни которая в пивнухе на разливе. Ты к ней каждый день ходишь. Вы уже знакомы. Давай подкатывай к ней свои яйца, не тупи.
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Аye
14:37
🇩🇪🇷🇺Жители Германии стали приезжать в Калининград на зимовку Жители Германии стали переезжать на зиму в Калининградскую область, чтобы избежать уплаты высоких счетов по ЖКХ, сообщил глава региона...
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Антон Васильев
14:37
Я про то, что бабы на раслабоне и не боятся осуждения общества и отдаются мало мальски каждому симпатичному мужику
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Шеша жив!
14:37
лучше ты иди на фронт, ты же тут рембо комнатный
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Антон Васильев
14:35
Иди ты на фронт, тут ты никому уже не нужен
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Аye
14:35
Ну ты же пишешь про доступных женщин, я же не в Москве живу, тут у меня вообще хохлушек нету. Они в Ростове, в Краснодаре. В апшеронске их вообще нету, мне Лёха пообещал какую-то проститутку найти, но...
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Вежливый_N_A_S_A_M-S
14:34
«Ад на земле»: в Германии показали новые кадры разгрома россиян под Угледаром Украинские дроны заметили продвижение врага, после чего ВСУ нанесли удар.
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем