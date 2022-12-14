Процесс дедолларизации в мире идёт полным ходом — даже быстрее, чем можно было себе представить. Всё большей популярностью начинают пользоваться альтернативные валюты — такие, как юань, рупия, рубль и другие. И вот, о том, что товарооборот в рублях между Россией и Ираном превысил 40 %, сообщил посол Исламской республики в России Казем Джалали.
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По словам Джалали, рубль стал использоваться на иранской бирже после визита главы ЦБ республики в Россию. Более того, сейчас Тегеран и Москва активно работают над тем, чтобы соединить платёжные системы двух стран — «Шетаб» и «Мир» соответственно.
За первое полугодие текущего года товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 42,5 %, составив эквивалент 2,7 млрд долларов, и постоянно растёт. В Москве полагают, что уже в скором времени товарооборот между двумя странами достигнет эквивалента в четыре миллиарда долларов.
Стоит отметить, что Иран выразил заинтересованность в членстве в группе БРИКС, которая, в свою очередь, прорабатывает создание собственной резервной валюты. Когда это произойдёт, о главенстве нефтедоллара на мировой арене можно будет рассуждать только в прошедшем времени.