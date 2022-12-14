Сейчас ведутся работы над соединением платёжных систем «Шетаб» и «Мир».

Процесс дедолларизации в мире идёт полным ходом — даже быстрее, чем можно было себе представить. Всё большей популярностью начинают пользоваться альтернативные валюты — такие, как юань, рупия, рубль и другие. И вот, о том, что товарооборот в рублях между Россией и Ираном превысил 40 %, сообщил посол Исламской республики в России Казем Джалали.

реклама

По словам Джалали, рубль стал использоваться на иранской бирже после визита главы ЦБ республики в Россию. Более того, сейчас Тегеран и Москва активно работают над тем, чтобы соединить платёжные системы двух стран — «Шетаб» и «Мир» соответственно.

За первое полугодие текущего года товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 42,5 %, составив эквивалент 2,7 млрд долларов, и постоянно растёт. В Москве полагают, что уже в скором времени товарооборот между двумя странами достигнет эквивалента в четыре миллиарда долларов.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Стоит отметить, что Иран выразил заинтересованность в членстве в группе БРИКС, которая, в свою очередь, прорабатывает создание собственной резервной валюты. Когда это произойдёт, о главенстве нефтедоллара на мировой арене можно будет рассуждать только в прошедшем времени.