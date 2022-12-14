Быть может, украинские вооружённые силы и заявляют о том, что их средства противовоздушной обороны успешно отражают удары крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе, но ситуация на местах без слов демонстрирует прямо противоположное развитие событий. Чтобы обеспечить прикрытие неба, страны НАТО уже активно поставляют на Украину системы ПВО взамен уничтоженных, а в США, согласно сведениям западных СМИ, уже вовсю готовят к отправке зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.
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Российские должностные лица предупреждают, что если системы Patriot будут поставлены украинским войскам, то они (Patriot) станут законной военной целью для ВС РФ. Ранее соответствующий комментарий дал запред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а сегодня с ним согласился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, системы Patriot «безусловно» станут законными целями для ударов, однако пока развёрнуто что-либо комментировать на этот счёт пресс-секретарь президента не считает необходимым, поскольку официально о поставках данных ЗРК не объявлено, а верить сообщениям СМИ в наше время нецелесообразно.