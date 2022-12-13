Где они горят ярким пламенем.

Страны коллективного Запада продолжают противоречить здравому смыслу и собственным заявлениям. Буквально сегодня представители Франции и Италии заявили о готовности продолжать снабжать украинские вооружённые силы оружием, и сегодня же постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила о том, что альянс столкнулся с «очень реальным дефицитом» вооружений и боеприпасов.

реклама

По словам Смит, дефицит возник не только в наиболее активно направляющих на Украину свои вооружения странах НАТО, но и по всему альянсу в целом. Как уточняет постпред, сейчас США вместе со своими союзниками стараются убедить оборонные предприятия нарастить выпуск вооружений, тем самым обеспечив себе стратегическую безопасность, а предприятиям — долгосрочные заказы.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В общей сложности Запад ежемесячно отправляет на Украину вооружений на сумму от $500 млн до $1 млрд, тем самым полностью взяв украинские вооружённые силы на содержание. В целях, которые уже никто не скрывает.