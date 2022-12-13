Страны коллективного Запада продолжают противоречить здравому смыслу и собственным заявлениям. Буквально сегодня представители Франции и Италии заявили о готовности продолжать снабжать украинские вооружённые силы оружием, и сегодня же постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила о том, что альянс столкнулся с «очень реальным дефицитом» вооружений и боеприпасов.
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По словам Смит, дефицит возник не только в наиболее активно направляющих на Украину свои вооружения странах НАТО, но и по всему альянсу в целом. Как уточняет постпред, сейчас США вместе со своими союзниками стараются убедить оборонные предприятия нарастить выпуск вооружений, тем самым обеспечив себе стратегическую безопасность, а предприятиям — долгосрочные заказы.
В общей сложности Запад ежемесячно отправляет на Украину вооружений на сумму от $500 млн до $1 млрд, тем самым полностью взяв украинские вооружённые силы на содержание. В целях, которые уже никто не скрывает.