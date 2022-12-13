Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Курс евро поднялся до максимального значения с конца весны
Что, впрочем, всё меньше влияет на что бы то ни было.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

На протяжении восьми месяцев мы могли наблюдать стремительное укрепление рубля по отношению к иностранным валютам, что было вызвано как введёнными правительством механизмами регулировки, так и чисто экономическими причинами вроде смещения торгового баланса в сторону перевеса экспорта над импортом, а также введением обязательства оплачивать поставки газа «недружественным» странам в рублях. Теперь же рубль помаленьку сдаёт свои позиции на фоне внедрения ЕС и G7 нефтяного эмбарго и в ожидании девятого пакета так называемых санкций.

реклама

Сегодня на торгах на Мосбирже курс евро, например, поднимался до самого высокого значения с 30 мая этого года, а именно — до 67,01 рублей за один евро.

Сохранится ли тренд на ослабление рубля, предсказать невозможно, однако эксперты считают, что до конца года никаких критических ослаблений не произойдёт: за евро будут просить по 64—65 рублей, а за доллар — по 62—63 рубля.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Напомним, что наиболее крепкой за последние годы российская валюта была в конце июня, когда рубль укрепился до 51 за доллар и 54 — за евро.

#финансы #экономика #рубль #евро
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россия и Индия активно переходят к расчётам в рупиях
Даже в следующем году Китай останется крупнейшим покупателем литографического оборудования
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-11 видеокарт для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
10
Лучшие комбинации процессора и материнской платы для игровых компьютеров в конце 2022 года
15
Почему процессоры AMD лучше Intel, и стоит ли сегодня покупать Ryzen 5000 по выгодным ценам
60
Зведные Войны: Андор - очередной провал или новая надежда франшизы
24
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
180
165-летние джинсы Levis, обнаруженные на затонувшем судне времен Золотой лихорадки, проданы за $114K
10
"Громовержцы": дата выхода, актеры, трейлеры и все, что известно о новом фильме из вселенной Marvel
2
США готовит поставки оружия в Украину для весенней компании – хватит ли у НАТО запасов на 2023г
9
Чимбальбом - 1: Макро коллекция
14
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)
6

Сейчас обсуждают

Роман Ильягулов
18:11
А от ковидла, че, не спасают? Тогда на фиг нужны Еще маску поверх них носить...😂😂😂😂😂😂😂😂
Наушники Dyson Zone за 949 долларов будут очищать воздух, которым вы дышите
Stanislav_i
18:11
Войну с РФ группировка НАТО в Европе проиграет однозначно, все еще слишком малы силы, а плечо доставки - через океан, ведь НАТО это прежде всего США. Но попытать счастья подпихнув Польшу могут попытат...
Blizzard подтвердила, что в России и Беларуси в Diablo IV поиграть не удастся
Stanislav_i
18:11
У страны, способной уничтожить США за час всегда высока вероятность благополучного исхода в гипотетическом конфликте с НАТО, прежде всего, путем его взаимного предотвращения. Весь этот конфликт ...
Blizzard подтвердила, что в России и Беларуси в Diablo IV поиграть не удастся
Максим Ширшов
18:10
А в месте с ними иностранных специалистов, так как аборигенам эту технику не доверяют.
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
rrrrex
18:09
Меркнут на фоне BolgenOS
Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
Skornilovich
18:06
Под винду 120 Гб ссд, хватает за глаза. 1 Тб ссд под игры пока хватает, 512 Гб под фотоархив и медиафайлы и 2 Тб под файлопомойку и вторая копия фотоархива. Думаю так самое оно. Будет не хватать 120 п...
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
ronoho
18:05
Обязательно, нацистских мобиков диктатора зе с украины вообще не жалко. Был бы мозг, на перегной бы не шли. Да и не полностью они уходят на перегной, многие из них хоть и в виде запчастей, но всё таки...
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Jannat Jackson
18:05
Да при чем тут это, твоя долбанутая страна с долбанутым презмдентом кошмарит соседнюю страну, так много это нужно понять???
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
Евген Матвиец
18:04
Сперва дорожают,потом дешевеют,потом опять дорожают,потом....и так до бесконечности..барыги-с
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ продолжают дорожать - самые выгодные предложения декабря 2022г
Jannat Jackson
18:03
На хрена эта херня вот здесь. Мало вашей пропагандистскойхерни на централтных каналах.....
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем