Что, впрочем, всё меньше влияет на что бы то ни было.

На протяжении восьми месяцев мы могли наблюдать стремительное укрепление рубля по отношению к иностранным валютам, что было вызвано как введёнными правительством механизмами регулировки, так и чисто экономическими причинами вроде смещения торгового баланса в сторону перевеса экспорта над импортом, а также введением обязательства оплачивать поставки газа «недружественным» странам в рублях. Теперь же рубль помаленьку сдаёт свои позиции на фоне внедрения ЕС и G7 нефтяного эмбарго и в ожидании девятого пакета так называемых санкций.

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Сегодня на торгах на Мосбирже курс евро, например, поднимался до самого высокого значения с 30 мая этого года, а именно — до 67,01 рублей за один евро.

Сохранится ли тренд на ослабление рубля, предсказать невозможно, однако эксперты считают, что до конца года никаких критических ослаблений не произойдёт: за евро будут просить по 64—65 рублей, а за доллар — по 62—63 рубля.

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Напомним, что наиболее крепкой за последние годы российская валюта была в конце июня, когда рубль укрепился до 51 за доллар и 54 — за евро.