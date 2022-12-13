Как теперь быть любителям «флуктуаций» и «ликвидности»?

За последние несколько десятков лет в русском языке появилось столько иностранных заимствований, что в особо запущенных случаях в одном предложении на них может приходиться чуть ли не до половины текста. Ситуация малоприятная, и в своё время в Госдуме решили бороться за чистоту русского языка. Сегодня же стало известно, что нижняя палата парламента в первом чтении приняла законопроект о защите русского языка от иностранных заимствований.

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Идея законопроекта заключается в том, чтобы должностные лица и граждане соблюдали нормы литературного русского языка и избегали чрезмерного употребления заимствованных слов и терминов за исключением тех случаев, когда заимствованное слово не имеет общеупотребительного аналога в русском языке, содержащегося в нормативных словарях.

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На данном этапе неясно, как поступать с такими общепринятыми терминами, как, например, тот же «компьютер», у которого технически хоть и имеется русскоязычный аналог «ЭВМ» — «электронная вычислительная машина» — но в обиходе он практически не применяется. Хотелось бы верить, что «упарываться» с новым законопроектом не станут.