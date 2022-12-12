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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЕС намеревается усилить санкции против Ирана
Такого слова как «реверс» в словарных запасах нынешних политиков ЕС не существует.
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После всего, что произошло в 2014 и 2022 годах, для всех, кто ещё способен здраво анализировать события, должно быть предельно ясно: санкционная политика работает только в отношении экономически незначительных, политически несамостоятельных и в целом очень слабых во всех отношениях государств. В противном случае возникает эффект бумеранга, и обратные последствия от санкций начинают очень больно бить по благосостоянию среднестатистического жителя проводящих агрессивную экономическую политику государств.

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Высшие должностные лица Евросоюза эту реальность принять пока не готовы, и вряд ли когда-нибудь эта готовность там возникнет, поэтому продолжают рассуждать с позиции силы. Как передаёт Reuters, ЕС рассматривает введение против Ирана новых «очень жёстких» санкций в ответ на ситуацию с протестами в стране, а также в ответ на поставки России вооружений. Иными словами, мы в очередной раз наблюдаем пример «этодругого» подхода Евросоюза к внешней политике.

Что касается поставок иранских вооружений в российские войска, то несмотря на информацию с полей сражений формально ни Россия, ни Иран этого не подтверждают. Ходят, однако, основанные на докладах британской и американской разведок слухи о том, что Иран снабдит Россию дополнительными партиями ударных беспилотников, поспособствует строительству завода по их производству на территории России, а также поставит баллистические ракеты. Взамен Россия якобы предоставит Ирану свои современные самолёты Су-35 поколения 4++.

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Важно осознавать, что Иран, да и весь «глобальный юг», прекрасно понимают, что сейчас происходит в мире, и что находящихся в авангарде этого сражения необходимо поддерживать всеми доступными средствами. Хотя бы из собственных интересов.

#санкции #россия #политика #евросоюз #иран
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