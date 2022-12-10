Заверяется, что эффективность модернизированной версии в 2,5 раза выше оригинального МиГ-31.

Отечественная оборонная промышленность продолжает поставлять в войска не только совершенно новые образцы вооружений, но и доводить до современного уровня уже имеющиеся в войсках экземпляры. Так, на днях на вооружение в расположенный в Красноярском крае истребительный авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО) поступила партия модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.

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Самолёты будут задействоваться в несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в своём регионе. Как утверждают в Минобороны, оснащённый современной бортовой радиоэлектроникой и новыми системами вооружения МиГ-31БМ по эффективности в два с половиной раза превосходит первоначальный МиГ-31.

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МиГ-31 был разработан в 70-х годах прошлого столетия и поступил на вооружение в начале 80-х. Что же касается МиГ-31БМ, то это современная «основная» версия данного истребителя. Машина используется для перехвата воздушных целей на различных высотах. Специальная модификация истребителя — МиГ-31К — последнее время часто фигурирует в новостях, поскольку является носителем авиационного гиперзвукового комплекса «Кинжал».