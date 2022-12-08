Россияне стали отдавать предпочтение «золотым серединам».

Уходящий год, мягко говоря, простым или удачным не назовёшь. Нестабильная глобальная обстановка, боевые действия в соседнем государстве, агрессивная политика коллективного Запада, ослабление веры в завтрашний день — всё это неизбежно сказывается на экономической активности населения, которое в подобные периоды предпочитает не тратиться на излишества.

реклама

И хотя за последние месяцы экономическая активность людей стала приходить в условную норму, но в целом за год отмечается её ощутимое снижение. Наглядной демонстрацией данного факта стала статистика от оператора МТС, по данным которого, продажи смартфонов в России за период с января по ноябрь текущего года сократились на 19 % в «штучном» выражении и на 22 % — в денежном.

Как сообщается, за одиннадцать месяцев этого года в России было реализовано около 21 миллиона смартфонов общей стоимостью в 477 миллиардов рублей. При этом отмечается, что спрос на премиальный сегмент смартфонов рухнул вообще на 57 %, а на бюджетный сегмент — на 35 %. Иными словами, люди стали отдавать предпочтение золотым серединам, которые и по карману не бьют, и которые обновлять слишком уж часто не придётся.

Любопытно, что наиболее популярными брендами смартфонов в «штучном» выражении в России в этом году стали Xiaomi и Poco (суббренд Xiaomi), занимающие треть рынка. На втором и третьем местах расположились Samsung и Realme с 19 % и 14 % долями соответственно. Смартфоны от Apple занимают лишь 10 % продаж в России, но, учитывая, что по своей сути это вечный «оверпрайс», то в денежном выражении на долю купертиновцев приходится аж 34 % продаж в России.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

При этом снижение продаж смартфонов Samsung и Apple составило 51 % и 45 % соответственно. Аналитики считают, что это связано с решениями данных компаний о прекращении официальных поставок своей продукции в Россию. Как следствие, начались проблемы с техподдержкой, ремонтом, не говоря уже про агрессивную политику Apple по «выпиливанию» вследствие «санкций» многих важных для россиян приложений из своего магазина App Store, что делает «айфоны» просто дорогими звонилками.