Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России значительно снизился спрос на смартфоны
Россияне стали отдавать предпочтение «золотым серединам».
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Уходящий год, мягко говоря, простым или удачным не назовёшь. Нестабильная глобальная обстановка, боевые действия в соседнем государстве, агрессивная политика коллективного Запада, ослабление веры в завтрашний день — всё это неизбежно сказывается на экономической активности населения, которое в подобные периоды предпочитает не тратиться на излишества.

реклама

И хотя за последние месяцы экономическая активность людей стала приходить в условную норму, но в целом за год отмечается её ощутимое снижение. Наглядной демонстрацией данного факта стала статистика от оператора МТС, по данным которого, продажи смартфонов в России за период с января по ноябрь текущего года сократились на 19 % в «штучном» выражении и на 22 % — в денежном.

Как сообщается, за одиннадцать месяцев этого года в России было реализовано около 21 миллиона смартфонов общей стоимостью в 477 миллиардов рублей. При этом отмечается, что спрос на премиальный сегмент смартфонов рухнул вообще на 57 %, а на бюджетный сегмент — на 35 %. Иными словами, люди стали отдавать предпочтение золотым серединам, которые и по карману не бьют, и которые обновлять слишком уж часто не придётся.

Любопытно, что наиболее популярными брендами смартфонов в «штучном» выражении в России в этом году стали Xiaomi и Poco (суббренд Xiaomi), занимающие треть рынка. На втором и третьем местах расположились Samsung и Realme с 19 % и 14 % долями соответственно. Смартфоны от Apple занимают лишь 10 % продаж в России, но, учитывая, что по своей сути это вечный «оверпрайс», то в денежном выражении на долю купертиновцев приходится аж 34 % продаж в России.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

При этом снижение продаж смартфонов Samsung и Apple составило 51 % и 45 % соответственно. Аналитики считают, что это связано с решениями данных компаний о прекращении официальных поставок своей продукции в Россию. Как следствие, начались проблемы с техподдержкой, ремонтом, не говоря уже про агрессивную политику Apple по «выпиливанию» вследствие «санкций» многих важных для россиян приложений из своего магазина App Store, что делает «айфоны» просто дорогими звонилками.

#смартфоны #samsung #apple #xiaomi #realme #poco
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD будет получать продукцию с обоих предприятий TSMC в США
TSMC утроит выпуск продукции в США относительно изначальных намерений
Желающим платить за Twitter Blue через приложение для iOS подписка обойдётся на $4 дороже
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
11
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
144
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
148
The Callisto Protocol - Рецензия
33
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
18
Как Европарламент опозорился с объявлением России спонсором терроризма
31
Главные игры декабря 2022 года
15
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
5
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
80
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
6

Сейчас обсуждают

Зек
15:49
Я знаю то что всу поглотила Айдар, но это не отменяет того то что существует батальон Айдар внутри всу. Ты меня здесь не рассказывай Малыш, я с Украины. Тобто не захист данбаскава насєлєнія))). У бидл...
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
666MAXIMUS999
15:49
Да что вы пристали к этому F-35, все же знают, что это дизайнерский самолёт Як-141. В период распада СССР, один алкаш, продал все чертежи самолёта Як-141 амерам. Те немного переделали его обшивку и эл...
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
Cider
15:48
Парад юродивых
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
Luck-AD
15:48
Так все красиво и главное аккуратненько... сразу видно человек (рукожоп) знает свое дело. Тебе пора открывать свой собственный сервисный центр и вешать вывеску у входа - "Заходи – не бойся, выходи – ...
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
REY_B_
15:47
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
Эрнест Чегевара
15:46
Если вы украинец то я тогда французский маркиз. Украинец не скажет что он живёт на Украине, он всегда скажет что он живёт В Украине. И батальона Айдар давно нет, его давно почистили и поглотили ВСУ. Т...
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
Зек
15:46
Слышишь чмо, пускай пишет, мне нужен трафик на моем сайте.
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
Кружит голову мимоза
15:45
Этот заключенный и есть админ и модератор этого сайта и его владелец по совместительству Шеша Грей местная порнозвезда
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
BPretender
15:44
"Очевидно, что сегодня в Украине кроме советского Стрижа нет технических средств, способных осуществить подобную атаку. " - с чего автор такую х-ню взял? А по поводу прилетов - так это только пристрел...
Какие дроны использовала Украина во время атаки на аэродром РФ, и стоит ли ждать новых прилётов
Зек
15:44
Рот закрой свой шмыга . пока я тебя на кичу не посадил
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем