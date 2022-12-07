Полностью компенсировав снижение реализации в страны Европы.

О том, что Россия в этом году активно перенаправляла поставки своих энергоресурсов в страны Азии, известно давно, но как эта активность выражена в процентном соотношении, до сей поры было неясно. Что ж, теперь корпорация «Роснефть» пролила свет на данный вопрос: конкретно она за период с января по сентябрь текущего года увеличила поставки нефти за рубеж в целом на 4,8 % (до 77,3 млн тонн), а в Азию — на треть (до 52,4 млн тонн), что и свидетельствует о том, что поставки были перенаправлены с Запада на Восток.

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Таким образом, 77 % поставок нефти компанией «Роснефть» за указанный период пришлись именно на азиатский регион, и что-то нам подсказывает, что с другими российскими экспортёрами чёрного золота ситуация аналогичная. По словам руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, снижение поставок европейским покупателям полностью компенсировано.

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Под Азией в данном случае, естественно, в первую очередь следует понимать Китай как самую мощную реальную экономику, способную «переварить» столько ресурсов, сколько в неё будет вливаться. Также эксперты считают, что после ослабления антиковидных ограничений в Китае жизнь и, как следствие, экономика, начнут возвращаться в привычное русло, и потребление нефтепродуктов закономерно возрастёт. Таким образом, западные попытки установить «потолок» цен на российское чёрное золото выглядят тщетными и бессмысленными, поскольку большая часть мира принимать этот «потолок» отказалась, поскольку хотя бы минимально разбирается в экономике и её незыблемых законах.