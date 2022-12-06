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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Очередной пакет антироссийских санкций ЕС может затронуть горнодобывающую промышленность
Европа считает, что последствий от «санкций» ей маловато.
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Когда Дон Кихоты из Еврокомиссии продолжают заниматься борьбой с ветряными мельницами, вводя всё новые подрывающие в первую очередь собственное благосостояние пакеты так называемых санкций против России со всё более символическим содержанием, невольно возникает вопрос — в чьих интересах действует этот орган власти Евросоюза. На горизонте маячит принятие очередного, уже девятого пакета санкций, и сегодня издание Financial Times получило в своё распоряжение информацию о его содержании.

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Как сообщается, под ограничения может попасть финансирование российской горнодобывающей промышленности. При этом, что любопытно, ЕС упомянул о некоторых попадающих под исключения видов продукции, но в имеющейся у FT документации перечня этих исключений или хотя бы их общей направленности представлено не было.

Кроме того, девятый пакет подразумевает запрет на вещание четырёх российских каналов, хоть и пока не уточняется, каких именно, а также установление контроля над экспортом продукции двойного назначения на сумму, превышающую 2,3 млрд евро, и усиление контроля за экспортом высоких технологий. Данный пункт, считают в ЕК, позволит каким-то образом нанести ущерб российской оборонной промышленности.

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Наконец, планируется введение запрета на операции ещё с тремя российскими банками, а персональные санкции будут введены против ста восьмидесяти граждан России.

#финансы #санкции #экономика #политика
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