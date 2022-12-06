Европа считает, что последствий от «санкций» ей маловато.

Когда Дон Кихоты из Еврокомиссии продолжают заниматься борьбой с ветряными мельницами, вводя всё новые подрывающие в первую очередь собственное благосостояние пакеты так называемых санкций против России со всё более символическим содержанием, невольно возникает вопрос — в чьих интересах действует этот орган власти Евросоюза. На горизонте маячит принятие очередного, уже девятого пакета санкций, и сегодня издание Financial Times получило в своё распоряжение информацию о его содержании.

реклама

Как сообщается, под ограничения может попасть финансирование российской горнодобывающей промышленности. При этом, что любопытно, ЕС упомянул о некоторых попадающих под исключения видов продукции, но в имеющейся у FT документации перечня этих исключений или хотя бы их общей направленности представлено не было.

Кроме того, девятый пакет подразумевает запрет на вещание четырёх российских каналов, хоть и пока не уточняется, каких именно, а также установление контроля над экспортом продукции двойного назначения на сумму, превышающую 2,3 млрд евро, и усиление контроля за экспортом высоких технологий. Данный пункт, считают в ЕК, позволит каким-то образом нанести ущерб российской оборонной промышленности.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Наконец, планируется введение запрета на операции ещё с тремя российскими банками, а персональные санкции будут введены против ста восьмидесяти граждан России.