Холодно станет — и не на такой шаг пойдёшь.

Поставки природного газа по соответствующим трубопроводам из России в Европу сейчас сильно затруднены или же вовсе невозможны вследствие повреждения оных в результате актов международного терроризма, поэтому страны ЕС изворачиваются, как могут, в том числе закупают российский сжиженный природный газ (СПГ). О том, что в этом году страны ЕС и Великобритания закупили рекордный объём российского СПГ — на 21 % больше, чем в прошлом году — сообщает издание Handelsblatt, а переводит «Коммерсантъ».

реклама

Как передаёт издание, компания ICIS провела исследование, из которого выяснилось, что в настоящее время 13 % всего импортируемого Европой СПГ поступает из России, при этом объёмы закупок быстро растут. Как нетрудно догадаться, связано это с наступлением холодов и общей тяжёлой ситуацией с привычными энергоресурсами в ЕС.

Если верить информации издания, то российский СПГ закупается европейскими странами по ощутимо более высокой цене, чем аналогичный по своему объёму магистральный трубопроводный газ, если бы он продолжал поступать в Европу в достаточных количествах. Сообщается, что за одиннадцать месяцев этого года Россия могла заработать на продаже СПГ в Европу примерно 27 миллиардов евро.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В наиболее неприятном положении оказалась Германия, газовая инфраструктура которой создавалась с расчётом именно на газопроводы из России, в результате чего в стране не имеется ни одного терминала для приёма СПГ. Как следствие, немцам приходится закупать газ у своих соседей, включая Францию и Нидерланды.