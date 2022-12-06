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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Европа в этом году закупила рекордный объём российского СПГ
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Поставки природного газа по соответствующим трубопроводам из России в Европу сейчас сильно затруднены или же вовсе невозможны вследствие повреждения оных в результате актов международного терроризма, поэтому страны ЕС изворачиваются, как могут, в том числе закупают российский сжиженный природный газ (СПГ). О том, что в этом году страны ЕС и Великобритания закупили рекордный объём российского СПГ — на 21 % больше, чем в прошлом году — сообщает издание Handelsblatt, а переводит «Коммерсантъ».

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Как передаёт издание, компания ICIS провела исследование, из которого выяснилось, что в настоящее время 13 % всего импортируемого Европой СПГ поступает из России, при этом объёмы закупок быстро растут. Как нетрудно догадаться, связано это с наступлением холодов и общей тяжёлой ситуацией с привычными энергоресурсами в ЕС.

Если верить информации издания, то российский СПГ закупается европейскими странами по ощутимо более высокой цене, чем аналогичный по своему объёму магистральный трубопроводный газ, если бы он продолжал поступать в Европу в достаточных количествах. Сообщается, что за одиннадцать месяцев этого года Россия могла заработать на продаже СПГ в Европу примерно 27 миллиардов евро.

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В наиболее неприятном положении оказалась Германия, газовая инфраструктура которой создавалась с расчётом именно на газопроводы из России, в результате чего в стране не имеется ни одного терминала для приёма СПГ. Как следствие, немцам приходится закупать газ у своих соседей, включая Францию и Нидерланды.

#финансы #экономика #политика #газ #природный газ #спг #сжиженный природный газ
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